فتحت تاني يا سيدات.. تسجيل منحة المرأة الماكثة بالبيت 2025 والشروط اللازمة

مازالت عمليات البحث متجهة بشكل كبير حول التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت، كونها من أهم المنح المالية التي تقدمها الحكومة الجزائرية أمام السيدات المتقدمات، بالإضافة إلى أن المنحة تعمل على توفير راتب شهري أمام المقبولات، نظير إمكانية التعرف على كافة التفاصيل الخاصة بالتسجيل في المنحة، بناءً على ما نوضحه لكم في السطور التالية.

ما هي شروط منحة المرأة الماكثة بالبيت؟

وتتمثل أبرز الشرط المعنية بالتسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت داخل مختلف ولايات دولة الجزائر، بناءً على ما يلي:-

يجب أن يكون الشخص المتقدم جزائري الجنسية.

مقيمة دائمة في دولة الجزائر.

كذلك يجب ألا تكون موظفة في أي من الجهات الحكومية والخاصة.

عدم تسجيل المرأة في أي برامج دعم أخرى.

كذلك لابد وأن يصل عمرها لـ 21 عامًا وقت التسجيل في المنحة.

عدم إدخال أي معلومات أو مستندات مضللة أو غير صحيحة.

خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت

أما عن الخطوات الواجب مراعاتها لكي يتم التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت داخل مختلف ولايات دولة الجزائر، فجاءت بناءً على ما يلي:-