بنكك في خطر.. تحذير بنك الخرطوم لجميع العملاء السودانيين

في التكهنات التي تتم من قبل بعض السودانيين حول اختراق حسابات عملاء بنك الخرطوم البنكية، كان لزامًا بإطلاق بعض التحذيرات الهامة لكي يتم الحفاظ على الحسابات البنكية الخاصة بالعملاء سواء المقيمين أو المغتربين، بالإضافة إلى أن البنك حريص على حسابات عملائه بشكل كبير، ويمكنك معرفة أبرز هذه التحذيرات وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

تحذيرات بنك الخرطوم لجميع العملاء

أما عن التنبيهات المفروضة على كافة عملاء بنك الخرطوم وخاصة من لديهم تطبيق بنكك، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-

عدم مشاركة أي معلومات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

كذلك ألا يقوم العميل بفتح أي رابط دون التأكد منه.

ألا يتواصل العميل مع قنوات غير رسمية ظنًا لمساعدته في إنهاء خدمات من خلال التطبيق.

التأكيد من أن الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي رسمية وتابعة للبنك.

ألا يتم تداول البريد الإلكتروني.

الانتباه جيدًا للروابط التي تعد وسيلة احتيال إلكتروني تهدف لسرقة المعلومات.

تحديث تطبيق بنكك بنك الخرطوم

وينبه بنك الخرطوم على جميع العملاء بتحديث تطبيق بنكك المعني بإنهاء كافة الخدمات المصرفية، وفقًا للخطوات التي تتمثل في التالي:-