مباراة مصر والمغرب الان على القنوات الناقلة وتشكيل رائع للفريقين

شهدت مواقع البحث الإلكترونية من قبل العديد من الأشخاص بالبحث علي معرفة الترددات الناقلة بمباراة مصر والمغرب والتي من المؤكد أن يتم انطلاقها مساءا اليوم الخميس 15 مايو 2025 علي إستاد الدفاع الجوي بالقاهرة في الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث يأمل كلا من الفريقين مصر والمغرب التأهل لنهائي أمم إفريقيا، ذلك بعد حسم منتخب المغرب تأهلة إلي منافسات كأس العالم للشباب بعد التغلب علي سيراليون، عقب السطور التالية سنوضح لكم الترددات الناقلة بمباراة مصر والمغرب إليكم التفاصيل.

مباراة مصر والمغرب في ربع نهائي كأس امم إفريقيا للشباب

جاءت مواعيد عرض مباراة مصر والمغرب ضمن الربع النهائي لكأس أمم أفريقيا كما يلي:-

أن تقام مباراة مصر والمغرب مساء اليوم الخميس 15 مايو 2025 في تمام الساعة 9 مساءا بتوقيت القاهرة والسعودية. يتم بث المباراة عبر قناة أون تايم سبورت، قناة بي إن سبورت 6.

قائمة منتخب مصر أمام منتخب المغرب اليوم الخميس 15 مايو 2025

من المتوقع أن تكون حراسة المرمي: عبد المنعم تامر. خط الدفاع: أحمد عابدين، مهاب سامي، عبد الله بوستنجي، محمد سمير. خط الهجوم: مؤمن شريف، محمد زعلوك، أحمد شرف. فريق الوسط يتكون من: سيف سفاجا، أحد كباكا، محمد السيد.

تردد قناة أون تايم سبورت عبر النايل سات

تعد قناة آون تايم سبورت واحدة من ابرز القنوات الرياضية الناقله للمباريات الرياضية والتي من أهمها نقل مباراة مصر والمغرب اليوم علي التردد التالي:

التردد الخاص بها: 11861.

من خلال مؤشر استقطاب: رأسي.

علي الترميز: 27500.

تصويب الخطأ: 6/5.

تردد قناة أون تايم سبورت علي العربسات

يمكنكم مشاهدة مباراة مصر والمغرب والتي من المقرر أن يتم بثها مساء اليوم الخميس علي قناة آون تايم سبورت عبر التردد التالي:

تم تعديل تردد القناة: 11747.

الترميز الخاص بالقناة: 27500.

الاستقطاب الخاص بالقناة: أفقي.

خطوات تنزيل قناة أون تايم سبورت علي التلفاز