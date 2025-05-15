“800 د.ج“ كيفية التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2025 بالجزائر وأهم الشروط anem.dz

منحة المرأة الماكثة في البيت هي مبادرة اجتماعية أطلقتها الحكومة الجزائرية لدعم النساء غير العاملات، خاصة الأرامل، المطلقات، وربات البيوت بدون دخل ثابت، تهدف هذه المنحة إلى تحسين الظروف المعيشية وتعزيز الاستقرار الأسري للفئات الهشة.

شروط الاستفادة من المنحة

للتسجيل في المنحة، يجب على المتقدمة استيفاء الشروط التالية:

أن تكون جزائرية الجنسية ومقيمة إقامة دائمة داخل البلاد.

ألا تكون موظفة في القطاع العام أو الخاص.

ألا تستفيد من أي دعم مالي حكومي آخر.

أن يتراوح عمرها بين 25 و60 سنة.

أن تكون من الفئات ذات الدخل المحدود أو الحالة الاجتماعية الهشة، مثل الأرامل أو المطلقات.

الوثائق المطلوبة للتسجيل

يجب تجهيز المستندات التالية:

نسخة من بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول.

شهادة إقامة تثبت مكان السكن.

شهادة عدم الانتساب إلى الضمان الاجتماعي أو تصريح شرفي بعدم العمل.

شهادة عائلية (للمتزوجات أو المطلقات أو الأرامل).

شهادة وفاة الزوج (للأرامل) أو وثيقة الطلاق (للمطلقات).

رقم الحساب البريدي الجاري (CCP) أو البنكي باسم المتقدمة.

خطوات التسجيل عبر الإنترنت

للتسجيل في المنحة، اتبعي الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي للوكالة الوطنية للتشغيل.

إنشاء حساب جديد باستخدام رقم الهوية الوطنية والبريد الإلكتروني.

اختيار خدمة “منحة المرأة الماكثة في البيت” من القائمة.

ملء الاستمارة الإلكترونية بالبيانات المطلوبة.

إرفاق الوثائق المطلوبة بصيغة PDF أو صور واضحة.

مراجعة البيانات والتأكد من صحتها.

إرسال الطلب وانتظار رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني أو رسالة نصية.

قيمة المنحة وآلية الصرف

تبلغ قيمة المنحة 800 دينار جزائري شهريًا، وتُحول مباشرة إلى الحساب البريدي أو البنكي للمستفيدة بعد قبول الطلب رسميًا.

مواعيد صرف المنحة

يتم صرف المنحة وفق جدول زمني تحدده السلطات الجزائرية، وعادةً ما يُعلن عنه عبر الموقع الرسمي للوكالة الوطنية للتشغيل ووسائل الإعلام المحلية.