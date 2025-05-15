“15.000 د.ج“ www.anem.dz تجديد منحة البطالة 2025 بالجزائر والشروط المطلوبة عبــر الوكالة الوطنية للتشغيل

تُعد منحة البطالة في الجزائر لعام 2025 إحدى المبادرات الحكومية الهامة التي تهدف إلى دعم الشباب العاطلين عن العمل، من خلال توفير دخل شهري يساعدهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية، لضمان استمرارية الاستفادة من هذه المنحة، يتعين على المستفيدين تجديدها كل ستة أشهر عبر المنصة الإلكترونية للوكالة الوطنية للتشغيل.

خطوات تجديد منحة البطالة 2025

لإجراء عملية التجديد بنجاح، يجب اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي للوكالة الوطنية للتشغيل.

تسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بالمستفيد.

من القائمة الرئيسية، اختيار “الخدمات الإلكترونية”، ثم النقر على “منحة البطالة”.

الضغط على خيار “تجديد منحة البطالة”.

تحديث البيانات الشخصية والمهنية المطلوبة.

إرفاق الوثائق الرسمية المطلوبة بصيغة PDF.

قراءة الشروط والموافقة عليها، ثم تأكيد طلب التجديد.

الوثائق المطلوبة للتجديد

عند تقديم طلب التجديد، يجب إرفاق المستندات التالية:

نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.

شهادة الحالة العائلية.

إثبات الإقامة.

وثيقة تثبت عدم وجود أي مصدر دخل آخر.

شهادة تسجيل لدى الوكالة الوطنية للتشغيل.

شروط تجديد منحة البطالة

لضمان استمرار الاستفادة من المنحة، يجب على المستفيدين استيفاء الشروط التالية:

أن يكون المتقدم جزائري الجنسية ومقيمًا داخل البلاد.

أن يتراوح عمره بين 19 و40 عامًا.

أن يكون مسجلاً كباحث عن عمل لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

ألا يكون لديه مصدر دخل ثابت.

ألا يكون مسجلاً في أي مؤسسة تعليمية أو تكوينية.

ألا يكون قد استفاد سابقًا من برامج دعم حكومية أخرى.

أن يكون قد حدد وضعيته تجاه الخدمة الوطنية.

أسباب إيقاف المنحة

قد يتم إيقاف منحة البطالة في الحالات التالية:

عدم تجديد المنحة في الوقت المحدد.

الحصول على وظيفة أو مصدر دخل ثابت.

عدم تحديث البيانات الشخصية والمهنية.

عدم الاستجابة لاستدعاء الملحقية المحلية للتشغيل خلال 48 ساعة.

رفض عرض عمل مناسب مقدم من الوكالة الوطنية للتشغيل.

لضمان استمرار الاستفادة من منحة البطالة، يُنصح المستفيدون بالالتزام بالشروط والإجراءات المحددة، وتحديث بياناتهم بانتظام عبر المنصة الإلكترونية للوكالة الوطنية للتشغيل.