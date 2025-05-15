“ال100 ليرة بكام“ سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الخميس 15 مايو 2025

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية يعد من أكثر ما يتم البحث عنه، حيث تظل أسعار الصرف في سوريا عرضة للتقلبات، ويعتمد الاستقرار المستقبلي على تنفيذ إصلاحات اقتصادية فعالة وتوحيد السياسات النقدية، من المتوقع أن تظل السوق الموازية نشطة في ظل الفجوة الحالية بين الأسعار الرسمية وغير الرسمية.

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية

سجل الدولار الأمريكي ارتفاعًا في السوق، حيث بلغ:

دمشق: 9100 ليرة للشراء و9400 ليرة للبيع.

حلب: 9100 ليرة للشراء و9400 ليرة للبيع.

إدلب: 9100 ليرة للشراء و9400 ليرة للبيع.

هذا الارتفاع يعكس تراجعًا في قيمة الليرة السورية في السوق غير الرسمية، وذلك بعد أيام من التحسن النسبي الذي شهدته العملة المحلية.

السعر الرسمي من مصرف سوريا المركزي

وفقًا لنشرة مصرف سوريا المركزي الصادرة حديثًا، تم تحديد سعر صرف الدولار الأمريكي على النحو التالي:

الشراء: 11,110 ليرة سورية.

البيع: 11,055 ليرة سورية.

يُلاحظ وجود فجوة كبيرة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، مما يشير إلى تحديات في توحيد أسعار الصرف والسيطرة على السوق السوداء.

سعر صرف اليورو في السوق الموازية

كما ارتفع سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية في السوق الموازية، حيث بلغ:

الشراء: 10,203 ليرات سورية.

البيع: 10,545 ليرة سورية.

هذا الارتفاع يعكس تأثر السوق المحلية بالتقلبات في أسعار العملات الأجنبية.

العوامل المؤثرة في تقلبات سعر الصرف

تتأثر أسعار الصرف في سوريا بعدة عوامل، من أبرزها: