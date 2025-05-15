ثبت تردد beIN SPORTS بين سبورت الجديد على القمر الصناعي وتابع مصر والمغرب الأن

يبحث الكثير من المواطنين حول وسائل البحث الإلكتروني بمعرفة القنوات والترددات الناقلة لمباراة منتخب مصر والمغرب والتي من المقرر أن تنطلق اليوم الخميس 15 مايو 2025، حيث تقام هذه المباراة علي ارض ملعب الدفاع الجوي والتي من المنتظر أن يتم بثها عبر قناة أون تايم سبورت بالإضافة إلي قنوات بي إن سبورت القطرية، عبر السطور القادمة من هذا الموضوع سنسرد لكم الترددات الناقلة لمباراة منتخب مصر والمغرب تابعونا.

مباراة مصر ضد المغرب اليوم 15 مايو 2025

من المؤكد أن يتم بث مباراة مصر والمغرب مساءا اليوم الخميس 15 مايو علي قناة أون تايم سبورتس، كما سيتم بثها علي قناة بي إن سبورت 6.

يتم بث مباراة مصر ضد المغرب في تمام الساعة 9مساءا بتوقيت مصر والسعودية علي قناة بي إن سبورت6.

التردد الجديد بقناة بي إن سبورت 6 عبر النايل سات

التردد الخاص بالقناة: 11054.

من خلال معامل استقطاب: أفقي.

علي معامل ترميز: 27500.

مؤشر تصحيح الخطأ الخاص بالقناة: 3/2.

تردد قناة بي إن سبورت 6 علي النايل سات

تم تعديل تردد القناة: 10810.

عبر مؤشر الاستقطاب: عمودي.

مؤشر ترميز القناة: 27500.

معدل التصويب: 3/2.

تشكيل منتخب مصر ضد منتخب المغرب