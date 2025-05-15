تــابع مباراة مصر والمغرب.. تردد قناة بين سبورت beIN Sports الجديد على كل الأقمار الصناعية

تُذاع مباراة مصر والمغرب اليوم الخميس الموافق 15 من شهر مايو 2025، حيث إنها من أبرز المباريات التي ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة، ناهيك عن أن قناة بين سبورت ستقوم ببثها بجودة عالية عبر الأقمار الصناعية المختلفة، نظير إمكانية التعرف على التردد الحديث للقناة سواء على النايل سات أو العرب سات، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية، لكي يتعرف عليه الجميع.

تردد قناة بين سبورت على النايل سات

قم بتنزيل التردد الجديد لقناة بين سبورت على الأقمار الصناعية المختلفة، بناءً على النحو الأتي:-

القمر الصناعي الأول النايل سات.

ترددها يكون “11013”.

بينما استقطاب القناة فهو أفقي.

أما عن معامل الترميز للقناة “27500”.

معامل تصحيح الخطأ فهو “¾”.

تردد قناة بين سبورت على العرب سات

كما يمكنك معرفة أخر تحديثات تمت على تردد قناة بين سبورت الثاني، لكي تُشاهد كل ما هو جديد ورائع في عالم كرة القدم، بناءً على ما يأتي:-

القمر الصناعي الثاني العرب سات.

تردد القناة الأخرى 12245.

أما استقطاب القناة فهو “رأسي”.

معامل الترميز للقناة “27500”.

معامل تصحيح الخطأ يكون “¾”.

تردد قناة بين سبورت على سهيل سات

وعن البيانات الأخرى الخاصة بالتعرف على تردد قناة بين سبورت عبر سهيل سات، فجاءت وفقًا للأتي:-