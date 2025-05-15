إيداع 150,000 ريال لسداد ديونك بموافقة فورية بدون كفيل بأقساط ميسرة 5 سنوات عبر مصرف الراجحي

في بداية الأمر لقد وفر مصرف الراجحي لجميع العملاء السعوديين والمقيمين من مختلف الجنسيات في المملكة العربية السعودية خدمة الحصول على تمويل سداد المديونية حيث يمكن الحصول على مبلغ 150,000 ريال حتى 5 مليون ريال سعودي لسداد الديون المستحقة في البنوك السعودية ولكن يتطلب ذلك توفير جميع الالتزامات والشروط اللازمة للحصول على التمويل عبر مصرف الراجحي.

شروط طلب تمويل سداد المديونية عبر مصرف الراجحي

هناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها للحصول على تمويل سداد المديونية لدى مصرف الراجحي السعودي بالمملكة العربية السعودية لذلك سوف نوضحها لكم كالآتي:

متاح تمويل مصرف الراجحي للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية.

كذلك الحد الأدنى للتقديم على تمويل سداد المديونية يبدأ من 18 سنة للمواطنين كذلك 23 سنة للمقيمين.

الحد الأقصى للتقديم الإلكتروني يصل إلى 60 سنة للموظفين كذلك 75 سنة للمتقاعدين عند سداد آخر قسط.

كما الحد الأدنى للدخل الشهري المطلوب 4,000 ريال للمواطنين كذلك لا بد من توفير 5,000 ريال للمقيمين.

يجب أن يكون المتقدم موظف في القطاع الحكومي أو الخاص ومعتمد لدى مصرف الراجحي.

المستندات المطلوبة للحصول على التمويل

توفير بطاقة الهوية الوطنية أو الإقامة.

كذلك توفير خطاب تعريف بالراتب.

كما يجب توفير خطاب تثبيت الراتب.

لا بد من تعبئة نموذج طلب التمويل لدى مصرف الراجحي.

مزايا تمويل سداد المديونية لدى مصرف الراجحي