حلم السكن يقترب.. الاستعلام عن الدفعة الثانية من سكنات عدل www.aadl.dz استعلم بسرعة وشوف نصيبك!

تعتبر سكنات عدل من أهم البرامج السكنية في الجزائر التي تهدف إلى توفير وحدات سكنية للمواطنين ذوي الدخل المتوسط ولذلك فإن الاستعلام عن حالة التسجيل ومعرفة الشروط والمستندات المطلوبة يعد أمرا بالغ الأهمية للمتقدمين وفي هذا المقال سنوضح بالتفصيل خطوات الاستعلام عن سكنات عدل.
خطوات الاستعلام عن سكنات عدل
للاستعلام عن أسماء المقبولين أو حالة طلبك في برنامج سكنات عدل يمكنك اتباع الخطوات التالية عبر المنصة الإلكترونية لوكالة عدل الجزائرية:
- يمكنك زيارة الموقع الرسمي لوكالة عدل.
- قم بتسجيل الدخول باستخدام بياناتك الشخصية المطلوبة.
- ثم ابحث عن خيار أو قسم يتعلق بـ أسماء المقبولين أو نتائج المقبولين.
- سوف تجد حال الطلب قم بالنقر عليها للاطلاع على تفاصيل حالة طلبك.
- قد يطلب منك إدخال بعض البيانات.
- بعدها النقر على استعلام.
شروط القبول في برنامج سكنات عدل
على الرغم من أن الشروط قد تختلف بين المراحل إلا أن هناك بعض الشروط التي يتم اشتراطها:
- يجب أن يكون المتقدم جزائري الجنسية.
- يشترط أن يكون المتقدم مقيما في الجزائر بشكل دائم.
- يجب أن يتراوح دخل المتقدم أو الأسرة ضمن الحدود المحددة.
- يشترط عدم استفادة المتقدم أو الزوج/الزوجة من أي برامج دعم حكومية أخرى للحصول على سكن.
- عدم امتلاك المتقدم أو الزوج/الزوجة لعقار آخر ذي طابع سكني أو قطعة أرض صالحة للبناء.
- يجب أن يكون المتقدم قادرا على سداد الأقساط الشهرية في المواعيد المحددة.
المستندات المطلوبة للتسجيل في سكنات عدل 2025
- شهادة ميلاد حديثة للمتقدم.
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية البيومترية للمتقدم.
- وثيقة تثبت مكان الإقامة الحالي (مثل شهادة إقامة حديثة).
- بيان عائلي للحالة المدنية (إذا كان المتقدم متزوج، مطلقا، أو أرملا).
- شهادة عمل أو كشف الراتب الأخير (للموظفين).
- شهادة المعاش الأخيرة (للمتقاعدين).
- تصريح ضريبي حديث (لأصحاب المهن الحرة).
- كشف حساب بنكي لآخر 3 أو 6 أشهر (حسب المتطلبات).