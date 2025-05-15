حلم السكن يقترب.. الاستعلام عن الدفعة الثانية من سكنات عدل www.aadl.dz استعلم بسرعة وشوف نصيبك!

تعتبر سكنات عدل من أهم البرامج السكنية في الجزائر التي تهدف إلى توفير وحدات سكنية للمواطنين ذوي الدخل المتوسط ولذلك فإن الاستعلام عن حالة التسجيل ومعرفة الشروط والمستندات المطلوبة يعد أمرا بالغ الأهمية للمتقدمين وفي هذا المقال سنوضح بالتفصيل خطوات الاستعلام عن سكنات عدل.