تثبيت تردد قناة وناسة الجديد على الأقمار الصناعية.. نزلها وفرح طفلك

تعتبر قناة وناسة أطفال من أبرز القنوات الفضائية التي استطاعت أن تجذب انتباه شريحة كبيرة من المتابعين في مختلف أنحاء الدول العربية، بالإضافة إلى تقديمها إلى محتوى هادف ومميز، ناهيك عن تقديمها لمحتوى كوميدي يعشقة العديد من الأشخاص، والتنوع الكبير في تقديم أناشيد دينية مميزة ورائعة على مدار اليوم، فيما يمكنك معرفة أخر تحديث لتردد القناة سواء على النايل سات أو العرب سات، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة وناسة أطفال

قم بتنزيل التردد الحديث لقناة وناسة أطفال الجديد على القمر الصناعي، بناءً على المعلومات المتمثلة في التالي:-

قمر صناعي أول النايل سات.

بينما ترددها يكون 11470.

فيما أن استقطابها عمودي.

معامل الترميز للقناة “27500”.

معامل تصحيح الخطأ للقناة “5/6”.

تردد قناة وناسة 2025

أما عن البيانات الأخرى الخاصة بالتعرف على التردد الثاني لقناة وناسة أطفال، فجاءت كما يلي:-

قمر صناعي ثاني العرب سات.

تردد القناة الثاني 11270.

استقطاب القناة يكون عمودي.

بينما معامل الترميز للقناة 27500.

معامل تصحيح الخطأ للقناة “¾”.

كيف اثبت قناة وناسة أطفال

أما عن الخطوات الواجب مراعاتها لكي تقوم بتثبيت قناة وناسة أطفال، فجاءت كما يلي:-