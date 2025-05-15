في ثواني من بيتك..افتح حساب أونلاين في بنك الخرطوم عبر الأونلاين بخطوات بسيطة بدون زيادة الفرع

يتساءل الكثير من المتابعين للخدمات المقدمة من خلال بنك الخرطوم على طريقة فتح حساب أونلاين في بنك الخرطوم بدون الذهاب إلى مقر البنك لذلك سوف نوضح لكم الطريقة والشروط اللازمة للحصول على فتح حساب بنكي عن طريق الأونلاين حيث يتميز الحسابات البنكية لدى بنك الخرطوم بمزايا عديدة حيث يمكن إدارة حسابك بكل سهولة بدون الذهاب إلى مقر البنك مع توفير أنواع حسابات بنكية مختلفة.

طريقة فتح حساب بنكي لدى بنك الخرطوم

في بداية الأمر يمكن إنشاء حساب بنكي عبر الإنترنت في بنك الخرطوم بكل سهولة بدون الذهاب إلى مقر البنك لذلك سوف نوضح لكم خطوات فتح الحساب البنكي كما يلي بكل التفاصيل:

زيارة الموقع الرسمي لدى بنك الخرطوم في دولة السودان.

اختيار اللغة من الصفحة الرئيسية ثم بعد ذلك اختر اللغة العربية من قائمة اللغات المتاحة.

فتح حساب جديد حيث اضغط على خيار فتح حساب جديد من قائمة الخدمات الإلكترونية.

اختيار نوع الحساب حيث حدد نوع الحساب المطلوب.

كذلك تعبئة النموذج الإلكتروني حيث قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

مراجعة البيانات حيث تأكد من صحة جميع المعلومات المدخلة.

إرسال الطلب لدى بنك الخرطوم.

شروط فتح حساب بنكي أونلاين في بنك الخرطوم