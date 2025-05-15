بورصة الدواجن الآن..أسعار الفراخ اليوم الخميس 15 مايو 2025 وسعر كرتونه البيض

هناك بحث متواصل حول أسعار الفراخ حيث يرغب المستهلك في جمهورية مصر العربية معرفة حركة السوق حيث هناك الكثير يفضل الشراء في حالة انخفاض الأسعار بكميات كبيرة من أجل التخزين في حالة الحاجة كما يريدوا معرفة سعر كرتونة البيض البلدي أو الأحمر ذلك لأنه غني بالبروتين الذي يحتاجه الجسم كما لحم الدواجن هو بديل اللحم الأحمر من البقر والجاموس لذلك سوف نوضح لكم أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن.

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

سوف نوضح لكم اليوم الخميس الموافق 15 مايو 2025 أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن من أجل اتخاذ قرار الشراء في الأسواق المصرية لذلك إليكم جميع التفاصيل كما يلي:

الفراخ البيضاء سعر المزرعة 93 جنيه للكيلو.

كما سعر المستهلك من 98 إلى 103 جنيه للكيلو.

الفراخ الساسو سعر المزرعة 92 جنيه للكيلو.

كما سعر المستهلك من 97 إلى 100 جنيه للكيلو.

الفراخ البلدي سعر المزرعة 120 جنيه للكيلو.

سعر المستهلك من 120 إلى 130 جنيه للكيلو.

الفراخ الأمهات البيضاء سعر المزرعة: 65 جنيه للكيلو.

سعر المستهلك من 70 إلى 75 جنيه للكيلو.

ما هي أسعار الكتاكيت اليوم

الكتكوت الأبيض شركات من 23 إلى 25 جنيه.

الكتكوت الأهالي من 20 إلى 22 جنيه.

الكتكوت البلدي من 7 إلى 7.5 جنيه.

الكتكوت الساسو من 13 إلى 14 جنيه.

سعر كرتونة البيض اليوم