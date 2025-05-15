حكومة العراق تصدر تحذير عاجل لجميع المواطنين الآن

أصدرت الهيئة العامة للأنواء الجوية في العراق، تحذير هام لجميع المواطنين اليوم الأربعاء الموافق 15 من شهر مايو 2025 عن تعرض المحافظات إلى موجة من الغبار المحلمة بالأتربة في المناطق الوسطى، ناهيك عن وصولها إلى العاصمة بغداد عقب منتصف الليل، بالإضافة إلى تنبيها بعدم التعرض إلى هذه الموجة لهذه الحالة بشكل مباشر حتى لا يؤثر ذلك على حياتهم، مشيرة إلى أن تحديثات صور الأقمار تشير لتقدم موجة متوسطة لكثيفة من الغبار على الجهة الغربية للبلاد.

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وأكدت الهيئة في بيان لها اليوم، أن الموجة ترافقها كتلة هوائية معتدلة الحرارة بها رياح شمالية غربية معتدلة السرعة، مضيفة أن تصل لهذه الموجة بحلول اليوم إلى بغداد وبعض المناطق والمدن الأخرى وسط الجنوب الغربي لدولة العراق، وهو ما يؤدي إلى انعدام في الرؤية الأفقية بشكل كبير، خاصة بالطرق الخارجية وبعض المناطق المفتوحة، ولذا وجب الحذر على جميع أصحاب المركبات العامة والخاصة من هذه الحالة من الطقس السيئ الذي يضرب البلاد.

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وحذرت الهيئة بتوخي الحذر الكبير أثناء قيادة المركبات بسبب انعدام الرؤية وعدم التعرض إلى هذه الحالة من الغبار والرياح المدمرة للرؤية، ناهيك عن أن التحذير يشكل كذلك جميع مرض الجهات التنفسي، مما أن المناطق تشهد عواصف غبارية كثيفة من الممكن أن تُسبب عدم رؤية لكل من يتعرض لها بشكل مباشر، ولذا وجب الحذر التام وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى.