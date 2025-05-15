اختطاف وأحداث مشوقة.. مسلسل قيامة عثمان الحلقة 192 على تردد القنوات الناقلة

مسلسل قيامة عثمان هو من أبرز المسلسلات التي استطاعت أن تجذب انتباه ملايين المتابعين وعشاق عثمان في الأونة الأخيرة، نظير أنه يقدم باقة كبيرة من الحلقات التي تحمل الكثير من الأحداث المشوقة والمثيرة، ما بين أسر بعض محاربي عثمان وخيانة البعض الأخر، وزواج أبنته فاطمة، وغيرها من الأحداث الأخرى التي شهدتها الحلقة 192، لكن بعد طول انتظار لعرضها تم تأجيلها أمس، بسبب مصادفة الموعد لعرض مباريات كأس تركيا.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 192

وبعد تأجيل الحلقة 192 من مسلسل قيامة عثمان، فمن المؤكد بأن يتم بثها يوم الأربعاء القادم الموافق 21 من شهر مايو 2025، حتى أن الحلقات يتم بثها على القنوات الناقلة مثل قناة الفجر الجزائرية والقناة التركية، لتكون بعدة لغات مختلفة، يعشقها ملايين المتابعين ويرغبون في مشاهدتها دون توقف، مع عرضها كذلك على بعض منصات التواصل الاجتماعي.

تردد قناة الفجر الجزائرية

جاءت أبرز المعلومات الخاصة بالتعرف على التردد الجديد لقناة الفجر الجزائرية الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان، بناءً على ما يلي:-

القمر الصناعي الأول للقناة النايل سات.

ترددها الحديث 12130.

استقطاب القناة فهو رأسي.

بينما معامل الترميز الخاص بالقناة 27500.

خطوات تثبيت قناة الفجر الجزائرية

أما عن الخطوات الواجب مراعاتها لكي تقوم بتثبيت قناة الفجر الجزائرية، بناءً على ما يلي:-