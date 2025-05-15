أطفالك هيتبسطوا أوووي الان.. تردد قناة وناسه 2025 الجديد اللي هيرقص البيت كله أستمعو مع عيالكم

تردد قناة وناسه 2025، حيث يسعى عدد كبير من أولياء الأمور في مصر ومختلف أنحاء الوطن العربي إلى التعرف على التردد الجديد لقناة وناسة 2025، لما تقدمه من برامج ترفيهية وأناشيد مبهجة خاصة بالمناسبات والأعياد، تستهدف بها الأطفال بشكل رئيسي، وتعرض القناة محتواها عبر عدة أقمار صناعية تغطي مختلف الدول العربية، إلى جانب كافة محافظات مصر، وتنفرد قناة وناسة بعرض باقة من الرسوم المتحركة المتنوعة بشكل متواصل، مع التركيز على تقديم محتوى آمن ومرح يلائم الفئات العمرية الصغيرة ويجذب أيضًا اهتمام الكبار.

تردد قناة وناسه 2025

نظراً لكثرة البحث عن تردد القناة، نقدم هنا أحدث البيانات الخاصة بترددها على القمر الصناعي نايل سات.

القناة تتعرض عبر تردد 11470.

مع استقطاب عمودي.

ويبلغ معدل الترميز 27500.

بينما معامل تصحيح الخطأ يقدر بـ ⅚.

ويتم عرض المحتوى بجودة عالية الدقة HD.

ماهو تردد القناة على عرب سات الان 2025 للاطفال

تعرض القناة عبر القمر الصناعي عرب سات. باستخدام تردد 11270. مع استقطاب أفقي. معدل الترميز مضبوط على 27500. ويصل معامل تصحيح الخطأ إلى ¾. مع تقديم المحتوى بجودة عالية الدقة HD لضمان وضوح الصورة والصوت.

ماهي أشهر الأغاني التي تعرضها القناة للاطفال 2025

تعرض القناة تشكيلة مميزة من الأغاني المحببة للأطفال، مثل حناني حناني وأين سنك يا لولو وكيف تمشي الحيوانات يا لولو، بالإضافة إلى لولو ضاعت يا شرطة وأمي تحبني بابا يحبني، كما تتضمن المجموعة أغاني مثل ماذا تشتري لولو ولولو عام تضيع ولولو صارت شرطية، إلى جانب ميدو يلعب بالكبريت وقطة كيوت ويا لولو يا لولو في نونو وميدو ضربها، ما يجعلها محتوى مسلي وجذاب للصغار.

طريقة تثبيت ضبط قناة وناسة علي جهاز التلفزيون 2025 الان