بدون رسوم.. طريقة فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين 2025 للمغتربين والشروط اللازمة

تعتبر طريقة فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين 2025 للمغتربين من الأمور الهامة التي يبحث عنها عدد كبير من المواطنين داخل السودان، حيث أن البنك يسعى لتقديم خدمات مصرفية مميزة جدًا لجميع عملائه الكرام وبالأخص في ظل التطور والتحول الرقمي الذي نشهده، جدير بالذكر أن السودانيين المغتربين يمكنهم فتح الحساب البنكي الخاص بهم بشكل إلكتروني دون الحاجة للذهاب إلى فرع البنك أو السفر للسودان، وذلك بفضل تقديم هذه الخدمة لجميع المواطنين سواء كانوا يقيمون داخل دولة السودان أو خارجها.

طريقة فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين 2025 للمغتربين

يمكن للمغتربين فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين 2025 للمغتربين بشكل إلكتروني، الأمر الذي يسهل عليهم هذه العملية ويمكنهم من توفير الوقت والجهد في آن واحد، وتتمثل خطوات هذه الخدمة فيما يلي:

أولًا ينبغي الدخول إلى موقع بنك الخرطوم، أو فتح تطبيق بنكك.

بعدها اختر خدمة فتح حساب جديد الموجودة في الصفحة الرئيسية.

ثم حدد نوع الحساب الذي تريد فتح الحساب عليه سواء كان حساب توفير أو جاري.

بعد ذلك ادخل المعلومات الشخصية الخاصة بك مثل الاسم بالكامل والجنسية والرقم الوطني وتاريخ الميلاد.

تأكد من أن المعلومات صحيحة وقم برفع الأوراق المطلوبة.

أضف عنوان إقامتك الحالي خارج البلاد وأيضًا رقم هاتفك وبريدك الإلكتروني.

يجب التحقق من جميع المعلومات ومراجعتها بدقة ثم إرسالها إلى البنك.

مع العلم أن البنك سوف يستغرق من 48 حتى 72 ساعة في مراجعة الطلب.

وبعدها سوف يرسل إليك رسالة تأكيد بفتح حسابك عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني وسوف تحتوي الرسالة على رقم الحساب.

شروط فتح حساب بنك الخرطوم أون لاين للمغتربين

تشمل شروط فتح حساب في بنك الخرطوم بطريقة إلكترونية فيما يلي: