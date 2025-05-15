“فرحتهم هتبدأ من هنا” استقبل تردد قناة وناسة كيدز 2025 جميع الأطفال هتبقى في بهجة وسعادة طول اليوم

بدأ الكثير من الأهالي في البحث عن طريقة ضبط تردد قناة وناسة على أجهزة المستقبل، وذلك بعد الإعلان عن تردد القناة، وذلك لضمان استمرار الأطفال في متابعة البرامج التي يفضلونها على الشاشة، كذلك لتوفير تجربة ممتعة للأطفال وآمنة لهم يطمئن عليها آباؤهم في مختلف أنحاء العالم العربي، كذلك فقد نجحت قناة وناسة بيبي في وقت قصير من الحصول على مكانة كبيرة في قلوب الأطفال وأهاليهم، وذلك بفضل المحتوى الممتع والمتنوع الذي توفره لهم على مدار الساعة.

تردد قناة وناسة بيبي كيدز

حظيت قناة وناسة كيدز باهتمام كبير من جميع الأسر العربية، وذلك لأنها تجمع بين الترفيه والفوائد التي تقدمها للأطفال، كما أنها تلبي احتياجات المتابعين، لذلك يمكن تنزيل القناة على القمر الصناعي نايل سات من خلال إضافة البيانات التالية:

التردد: 11430.

الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي (V).

تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة وناسة كيدز عرب سات

يمكن استقبال قناة وناسة على عرب سات، مما يتيح للمشاهد العديد من الخيارات حسب تفضيل كل أسرة والموقع الجغرافي لهم، لذلك يمكن تنزيل القناة بإضافة بيانات التردد التالية:

التردد: 11862.

الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي (H).

تصحيح الخطأ: ¾.

ضبط قناة وناسة كيدز على جهاز الاستقبال

قناة وناسة كيدز هي قناة مجانية ولا تحتاج إلى دفع اشتراك، حيث تبث محتواها بجودة عالية من حيث الصوت والصورة، مما يعزز تجربة مشاهدة الأطفال لها، لذلك يمكن ضبط القناة على جهاز الاستقبال باتباع الخطوات التالية: