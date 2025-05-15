خليك عبقري وابدع في كل جيم عناصر جديدة في تحديث ببجي موبايل 3.8 للهواتف مع خطوات التثبيت

أوضحت الشركة المطورة للعبة ببجي موبايل العديد من المزايا والخطوات التي يمكن من خلالها تثبيت التحديث الجديد للأندرويد والآيفون، حيث يعتبر ذلك الإصدار واحدًا من أهم الإصدارات التي يترقبها محترفو لعبة ببجي. ويستمر هذا التحديث حتى 6 من شهر يوليو المقبل، ثم تبدأ دورة جديدة للتحديث، والجدير بالذكر أن هذا التحديث يدمج المزايا المتعددة التي أذهلت مستخدمي هذه اللعبة وألعاب الباتل رويال بشكل عام، حيث يتوفر في التحديث محتوى بصري بجودة عالية مع أسلوب تكتيكي متميز ومؤثرات سينمائية، بالإضافة إلى الأسلحة والمركبات التي تتنافس بها ببجي مع الألعاب المشابهة لها.

تثبيت تحديث ببجي موبايل PUBG MOBILE 3.8

أصبح بإمكان محترفي اللعبة من مختلف أنحاء العالم تثبيت الإصدار الجديد الذي تم الإعلان عنه منذ الأيام عبر المتاجر الرسمية، لذلك توجد بعض الخطوات التي يمكن من خلالها تثبيت التحديث بناء على الآتي:

الانتقال إلى متجر التطبيقات والألعاب على الهاتف.

الذهاب بعد ذلك إلى حقل البحث ثم إضافة اسم اللعبة.

اختيار أول نتيجة بحثية تظهر أمامك.

الضغط على خيار تثبيت ثم الانتظار حتى يكتمل التثبيت.

فتح اللعبة والاستمتاع بكامل ملف التحديث الجديد.

مزايا تحديث PUBG Mobile 3.8

تمكن مطورو اللعبة من تفعيل مجموعة من المميزات التي تقضي على الملل وتزيد من شغف اللاعب ومتعته خلال اللعب، ومن أبرز المزايا التي يمتلكها التحديث الجديد ما يلي: