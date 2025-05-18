رابط سريع وشغال افتح حساب بنك الخرطوم اون لاين ONlINE بالرقم الوطني بثلاثة شروط للمغتربين

ازدادت معدلات البحث مؤخرا حول كيفية فتح حساب بنك الخرطوم أون لاين بالرقم الوطني، وهذه الخدمة أصبحت متاحة لجميع المواطنين من داخل أو خارج السودان، وذلك في ظل التحول الرقمي الذي ساهم في التخلي عن أي إجراء روتيني معقد يحتاج إلى وقت أو مجهود، لذلك فإن البنك وضع مجموعة من الشروط والخطوات الرئيسية التي يمكن من خلالها فتح الحساب، وبالتالي وفرها للعميل للتعرف على الخطوات الأساسية لفتح الحساب، وهذا ما نستعرضه معكم خلال هذا التقرير، فتابعونا حتى النهاية.

فتح حساب بنك الخرطوم أون لاين بالرقم الوطني 2025

يمكن فتح حساب بنك الخرطوم بسهولة من خلال اتباع بعض الخطوات الرئيسية المتمثلة في الآتي:

الدخول مباشرة إلى موقع بنك الخرطوم على الإنترنت.

اختيار خدمة فتح الحساب أون لاين.

تحديد اللغة المناسبة لاستكمال باقي الإجراءات من خلالها.

تعبئة نموذج التقديم بالبيانات الصحيحة والمسجلة في الأوراق الرسمية.

التأكد من إرفاق الأوراق والمستندات المطلوبة بدقة.

الموافقة على شروط البنك ثم الضغط على خيار إرسال.

شروط فتح حساب بنك الخرطوم 2025

لا يحتاج بنك الخرطوم إلى شروط مبالغ فيها حتى يتمكن العميل من فتح حسابه في البنك، ولكن ينبغي أن يتوفر فيه ما يلي:

أن يتمتع بالجنسية السودانية.

إيداع 10000 جنيه رسوم فتح الحساب.

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عام.

أرقام خدمة عملاء بنك الخرطوم

زادت فيها معدلات البحث بشكل يومي حول فتح حساب بنك الخرطوم أون لاين، والتي توفر هذه الخدمة على العملاء الوقت والجهد، ويمكنهم من خلالها الاطلاع على جميع الخدمات التي يرغبون في الحصول عليها من المنزل، كذلك يمكن الاستفسار أو إرسال شكوى من خلال أرقام خدمة العملاء التي نوضحها في الآتي: