مميزات هاتف Apple iPhone 17 pro max .. سعر خرافي مقابل مواصفات عالمية 2025

يعتبر هاتف Apple iPhone 17 pro max سوف يكون من الهواتف الأكثر مبيعا حول العالم في حالة إصداره نظرا لمميزات التي تم الكشف عنها من خلال التسريبات الخاصة به، وقد تتميز آبل في كل إصدارتها بالتصنيع من خامات قوية للغاية، مما يجعل من كل هواتفها تعمل بكل كفاءة لفترات زمنية طويلة.

مميزات هاتف Apple iPhone 17 pro max

يحتوي الهاتف على العديد من المزايا التي تم الكشف عنها من التسريبات والتي سوف تجعل منه أكثر شعبية حول العالم وهذه المميزات تتمثل في الآتي:

عدسة رئيسية بدقة تصل إلى 48 ميجابكسل.

عدسة فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابكسل

الهاتف له خاصية الدفع اللاتلامسي.

به مستشعر دمج بدقة 78 ميجابكسل.

عدسة تليفوغرافي رباعية المنشور بدقة 48 ميجابكسل

تقنية Face ID للتعرف على الوجه.

تحديد الموقع الجغرافي GPS ويدعم أنظمة الملاحة الأخرى.

تقريب بصري متطور بفضل العدسة الرباعية.

التقاط الصور على مسافات بعيدة دون فقدان التفاصيل.

فتحة عدسة ميكانيكية قابلة للتعديل لأول مرة في هواتف آيفون.

أداء تصوير ليلي عالي الجودة من خلال الذكاء الاصطناعي.

تصميم فائق النحافة والأناقة وهو الأخف في تاريخ آيفون مما يجعله مثالي لمحبي الهواتف الخفيفة.

مواصفات هاتف ايفون 17 برو ماكس

توجد مواصفات عالية في هاتف ايفون 17 برو ماكس ومن أشهرها ما يلي