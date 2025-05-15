ثيفت أوتو .. تحديث جاتا 2025 الجديد مكسر الدنيا وهيخلي للعبة طعم تاني “أعرف هينزل امتى وازاي”

يبحث محبي لعبة جاتا عن تحديث جاتا 2025 حيث تم إصدار التحديث الرسمي للعبة من قبل الشركة المنتجة لها، ويقبل الكثير من محبيها من أجل معرفة المميزات التي تمت إضافتها للعبة الأكثر شهرة على أجهزة الكمبيوتر او البلاي ستيشن.

تحديث جاتا 2025

يمكن تحديث لعبة جاتا 6 ثيفت اوتو بكل سهولة عن طريق اتباع الخطوات الآتية

الدخول إلى تطبيق جوجل بلاي أو اب ستور.

إدخال اسم اللعبة في شريط بحث المتجر وهي لعبة جاتا 6 ثفت اوتو

النقر على كلمة تحديث اللعبة.

الانتظار حتى يتم الانتهاء من تحديث اللعبة باخر اصدار لها و الاستمتاع بالمميزات الجديدة التي تمت إضافتها لها.

مميزات لعبة جاتا 6 جراند ثيفت اوتو

توجد العديد من المميزات التي تتمتع بها لعبة جاتا الجديدة الفريدة من نوعها عن غيرها من باقي الألعاب الأخرى المجانية، وهذه المميزات تتمثل في الآتي: