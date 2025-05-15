مع بداية صرف معاشات شهر مايو .. ما حقيقة زيادة معاشات تكافل وكرامة 25٪

أعلن الدكتور أحمد كجوك في تصريحات سابقة أن الحكومة قررت زيادة معاشات تكافل وكرامة بنسبة تصل إلى 25٪ بشكل دائم ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة من أجل دعم الفئات الأكثر احتياجا ومواجهة غلاء الأسعار وأعباء المعيشة

زيادة معاشات تكافل وكرامة 25٪

تم الكشف عن حقيقة زيادة معاشات تكافل وكرامة بنسبة تصل إلى 25٪ وهذه الحقيقة هي

أعلنت الحكومة من قبل عن زيادة معاشات تكافل وكرامة بقيمة تصل إلى 25٪.

وفقا لما أعلنته وزارة التضامن الاجتماعي بشأن زيادة المعاشات فإن موعد الزيادة سوف يكون بداية من يوم 15 من يوليو المقبل من هذا العام.

تأتي هذه الزيادة من أجل تحسين مستوى المعيشة ومواجهة غلاء الأسعار التي تواجه معظم البلاد في ظل التحديات الراهنة.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر مايو

يمكن الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بكل سهولة إلكترونيا من الموقع الرسمي الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي، وذلك عن طريق اتباع الخطوات الآتية: