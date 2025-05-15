مكسر الدنيا الصيف ده! .. مواصفات هاتف Realme 14 5g وسعره أقل بكتير من تليفونات تانيه

تم الإعلان عن مواصفات هاتف Realme 14 منذ أن تم صدوره في الأسواق لجميع النسخ، حيث أنه مزود بمعالج قوي وسماعات هاتف خارجية من النوع ستيريو القوية، كما أنه مناسب للفئات المتوسطة بسبب سعره الذي يكون في متناول البعض، بالإضافة إلى أنه يدعم معظم وسائل الحماية والأمان.

مواصفات هاتف Realme 14 5g

تم الكشف عن مواصفات هاتف Realme 14 منذ أن تم إصداره في مصر وهذه المواصفات هي:

المعالج سناب دراجون 6 وحدة التخزين 256 جيجا حجم الشاشة 6,67 بوصة لون الهاتف التيتانيوم والفضي نظام التشغيل اندرويد 15 عدد الشرائح شريحتين

مميزات هاتف Realme 14 5g

توجد عدة مزايا يتمتع بها هاتف Realme 14 5g للفئات المتوسطة، وهذه المميزات تتمثل في الآتي:

مزود بمعالج قوي لسهولة استخدام الهاتف.

كاميرا خلفية بجودة عالية.

يحتوي على شريحتين اتصال من النوع nano sim.

يدعم مستشعر التقارب والتسارع.

يدعم بصمة الإصبع التي تعتبر أحد وسائل الأمان المزودة بالهاتف.

يدعم المثبت الإلكتروني الذي يوجد في جميع عدسات الهاتف.

تصوير الفيديوهات بجودة عالية.

نوع البطارية silicon carbon بسعة تصل إلى 6000 مللي أمبير.

يدعم الهاتف خاصية الشحن السريع.

عيوب هاتف Realme 14 5g

توجد بعض العيوب البسيطة التي توجد في تلك الهاتف منذ أن تم إطلاقه في الأسواق، وهذه العيوب هي:

لا يدعم الهاتف منفذ 3,5 ملم لسماعات الأذن.

لا يدعم تصوير عدسة الترا وايد.

لا يحتوي على مكان تركيب الكارت الميموري لزيادة مساحة الهاتف نظرا لكبر مساحته.

أسعار هاتف Realme 14 5g

تم الكشف عن سعر هاتف Realme 14 في مصر حيث يصل سعره نحو الآتي: