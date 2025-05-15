الزوراء والشرطة يتنافسان في جدول ترتيب الدوري العراقي 2025

يعتبر ترتيب الدوري العراقي 2024/2025 من أكثر المواضيع التي تصدرت معدل البحث من عشاق كرة القدم في العراق وخاصًة بعد انتهاء الجولة 33 التي شهدت مواجهة كربلاء والقوة الجوية التي انتهت بفوز الأخير، حيث واصل فريق الشرطة صدارته للدوري العراقي بفوز كبير على الكرمة في حين استطاع الزوراء من تحقيق انتصار كبير أمام نظيره نفط ميسان.

ترتيب الدوري العراقي

مع اقتراب الدوري من مراحله النهائية تسعى الفرق المتصدرة إلى الحفاظ على أدائها القوي حيث جاء ترتيب الدوري العراقي كما يلي:

نادي الشرطة المركز الأول حصل على رصيد 70 نقطة.

المركز الثاني فريق الزوراء حصل على رصيد 70 نقطة.

المركز الثالث فريق القوة الجوية حصل على رصيد 65 نقطة.

فريق نفط ميسان المركز الرابع حصل على رصيد 40 نقطة.

المركز الخامس فريق الكرمة حصل على رصيد 30 نقطة.

نتائج أبرز مباريات الجولة 33 في الدوري العراقي

شهدت الجولة 33 من الدوري العراقي مواجهات مثيرة أثرت بشكل جوهري على ترتيب جميع الفرق في المباراة الأولى، حيث انتصر فريق الشرطة برعاية نظيفة على فريق الكرمة واستطاع فريق الزوراء تحقيق الفوز بثنائية على فريق نفط ميسان وهذا ساعده بشكل كبير على التقدم بثقة في ترتيب الجدول العراقي، وحقق فريق القوة الجوية دوره في الفوز على فريق كربلاء، وهذه الانتصارات عززت من فرص الفرق الكبرى في المنافسة على اللقب وزادت من الضغوط التي تواجهها الفرق المهددة بالهبوط.