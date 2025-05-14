مابين انخفاض وارتفاع”.. سعر الدولار في العراق اليوم يشهد العديد من التغيرات وأهم العوامل المؤثرة في سعر ورقة 100$

سعر الدولار في العراق اليوم يشهد حالة من الاهتمام والبحث الواسع من قبل المواطنين بالإضافة إلى المستثمرين ورجال الأعمال، حيث أن سعر الصرف يعد من بين أهم العوامل التي تؤثر على الحياة اليومية وعلى معدلات الأسعار والاستثمار بالإضافة إلى سعر الذهب والخدمات البترولية، لذلك يتم الحرص على الإعلان عن الأسعار يوميًا.

سعر الدولار في العراق اليوم

يشهد سعر الدولار اليوم في العراق حالة من الاستقرار النسبي الطفيف في التعاملات اليومية في جميع المصارف اليوم، حيث سجلت البورصات أسعار متقاربة للغاية مقارنة بالفترة السابقة.

سجل سعر صرف 100 دولار أمريكي في بورصة بغداد نحو 142400 دينار عراقي.

سعر صرف 100 دولار أمريكي في بورصة البصرة ودهوك سجل ايضًا 142400.

استقر السعر عند 142450 دينار عراقي لكل 100 دولار أمريكي في بورصة السليمانية.

سعر الدولار في الأسواق الموازية

بالرغم من الثبات في أسعار صرف الدولار في المصارف الرسمية إلا أن هناك بعض التغيرات التي تشهدها الأسعار بالسوق الموازية غير الرسمية وذلك كالآتي:

سجل الدولار في مدينة البصرة نحو 143100 دينار عراقي.

سجل الدولار في الموصل نحو 142800 دينار عراقي.

بلغ سعر الدولار في مقابل الدينار العراقي في مدينة دهوك نحو 142900 دينار عراقي.

سجل اليوم في تعاملات السوق الموازي في مدينة كربلاء الدولار نحو 143 ألف دينار عراقي.

العوامل التي تؤثر على استقرار الدولار

هناك العديد من العوامل المختلفة التي تؤثر على معدل استقرار سعر الدولار في العراق اليوم ومن بينها: