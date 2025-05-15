ببطاقتك ومن الرابط ده”.. استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2025 من الرابط الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي+شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

تم الإعلان من قبل وزارة التضامن الاجتماعي عن رابط استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة، وذلك من أجل التيسير على المواطنين للتعرف على أخر المستحدات الخاصة بالمعاش والذي تم صدور قرار رئاسي بزيادته بنحو 25%، في مبادرة هامة للغاية من أجل ضمان توفير حياة كريمة لكافة المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروطز

استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة

حسب ما تم توضيحه من قبل وزارة التضامن الاجتماعي فأنه يمكن للمواطنين استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة بصورة إلكترونية من أجل التيسير على المواطنين وذلك عن طريق تطبيق الخطوات الآتية:

أنقر على رابط الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي.

اختر الاستعلام عن النتيجة وذلك عبر القائمة العلوية بيسار الصفحة.

عليك تسجيل الرقم القومي الخاص بالشخص صاحب البطاقة المستحق.

أنقر على زر استعلام وانتظر قليلاً وسوف تظهر لك جميع البيانات الخاصة بالمعاش، وغيرها من المعلومات التي يتم البحث عنها.

زيادة معاش تكافل وكرامة

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارًا رئاسيًا هامًا للغاية بالعمل على زيادة معاش تكافل وكرامة من أجل ضمان توفير الحياة الكريمة للمواطنين وتدعيهم ضد موجة التضخم والبلاد، وذلك بقيمة 25% بصورة دائمة.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

هناك العديد من الشروط الهامة التي تم توضيحها من قبل وزارة التضامن من أجل الموافقة على منح المواطنين المعاش وهي كالآتي: