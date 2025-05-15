Météo Algérie”.. رياح وأمطار في هذه الولايات”.. احوال الطقس غدا بالجزائر وفق بيان الديوان الوطني للأرصاد الجوية 2025

التعرف على احوال الطقس غدا بالجزائر هو من بين الأمور التي تهم الكثيرين من المواطنين، لذلك يحرص الديوان الوطني للأرصاد على إصدار بيانات دورية من أجل التعرف على حالة الطقس بالبلاد، بالإضافة إلى إصدار التحذيرات والإرشادات التي تهم المواطنين، مما يجعلهم قادرين على أداء المهام اليومية بدون مشكلات.

احوال الطقس غدا بالجزائر

حرصت مصالح الأرصاد الجوية بدولة الجزائر على إصدار تقرير مفصل حول احوال الطقس غدا بالجزائر التي تتعرض لها البلاد، لاسيما في ظل نشاط حالة الرياح وسقوط الأمطار الغزيرة وقد جاءت البيانات كالآتي:

تشهد العديد من الولايات سقوط أمطار غزيرة تتجاوز 90 ملم في صباح الغدًا على أن يتم الاستقرار النسبي بدءًا من الساعة العاشرة.

تشهد مناطق سعيدة، سيدي بلعباس، ولايات غليزان ومعسكر وتيارات سقوط أمطار متوسطة.

تساقط أمطار على منطقة أم البواقي وسطيف وبجاية بدءًا من الساعة الثالثة عصرًا حتى الحادية عشر مساءًا بواقع يتراوح بين 40 إلى 60 ملم.

نشاط الرياح غدًا

وفقًا لنشرة الديوان الوطني للأرصاد حول حالة الطقس فأن البلاد تشهد رياح قوية تتراوح شدتها ما بين 60 إلى 70 كلم وقد تزداد وتصل إلى 90 كلم على ولايات الوادي والمنيعة وشمال عين صالح وتيتيمون.

أما عن ولايات بسكرة والمغير وأولاد جلال والجلفة والأغواط والنعامة فأنها تشهد رياح تتراوح قوتها ما بين 60 إلى 70 كلم وتستمر حتى مساء الخميس.

تحذير ات الديوان الوطني للأرصاد

هناك بعض التحذيرات الهامة التي تم إطلاقها من قبل الديوان الوطني للمواطنين وهي: