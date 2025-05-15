موعد مباراة الاتحاد والرائد في دوري روشن السعودي والقنوات الناقله لها

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي من أجل مواجهة نظيرة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في الجولة الثانية والثلاثون من عمر دوري روشن السعودي لكرة القدم، مع اقتراب نهاية البطولة حيث ان العميد على موعد مع صنع التاريخ بعدما يواجة الرائد حيث في حالة الفوز يحقق الفريق لقب دوري المحترفين السعودي لكرة القدم للمرة العاشرة في تاريخ الفريق.

موعد مباراة الاتحاد والرائد

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 74 نقطة من احدي وثلاثون مباراة خاضها الفريق في دوري روشن السعودي لكرة القدم، لذلك في حالة تحقيق الفوز اليوم سوف يكون هو بطل الدوري للمرة العاشرة في تاريخة حتي في حالة تحقيق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي الفوز غدا الجمعة على حساب الفتح حيث سوف يتفوق العميد بفارق الموجهات المباشرة بين الفريق، فيما يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد المركز الثامن عشر والأخير برصيد احدي وعشرين نقطة.

موعد مباراة الاتحاد اليوم

ويقام لقاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد امام الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي، في الجولة الثانية والثلاثون من عمر دوري روشن السعودي لكرة القدم في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس 15 من شهر مايو من العام الجاري 2025، بتوقيت جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والدوحة وسوريا، وسط حضور عدد كبير من جمهور العميد.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والرائد

وقد أعلنت شبكة قنوات إس إس سي الرياضية السعودية عن نقل مباراة الاتحاد والرياض عبر قناة ssc1.