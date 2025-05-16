“مبـاشر من الهـاتف” طريقة فتح حساب في بنك الخرطوم بالرقم الوطني 2025 للمغتربين والمقيمين عبر تطبيق بنكك bankofkhartoum

يبحث العديد من الأشخاص السودانيين المقيمين والمغتربين عن طريقة فتح حساب في بنك الخرطوم بالرقم الوطني 2025، حيث طرح بنك الخرطوم خلال الفترة الماضية بعض من الخدمات الإلكترونية لعملائه ومنها خدمة إنشاء حساب جديد من أي وقت وأي مكان أونلاين دون الحاجة للذهاب لأي فرع من فروع البنك، وأوضح البنك بأن تلك الخدمة تكون دون دفع أي رسوم ويمكن الاستفادة بها لتحويل الاموال محليا ودوليا وكذلك القيام بدفع الفواتير.

طريقة فتح حساب في بنك الخرطوم بالرقم الوطني 2025

يوجد بعض من الخطوات اللازمة لفتح حساب في بنك الخرطوم بالرقم الوطني 2025 ويكون ذلك عبر الدخول على رابط موقع البنك الرسمي أو تنزيل تطبيق بنكك على الهاتف المحمول ثم اتباع الخطوات المقبلة:

تنزيل تطبيق بنكك على الهاتف المحمول.

ثم تحديد اللغة وكذلك تحديد نوع الحساب.

اختيار أيقونة إنشاء جديد، ثم اضغط متابعة.

إدخال كافة البيانات اللازمة وتكون دقيقة.

كتابة كل من الاسم والرقم الوطني ورقم الهوية.

إرفاق الاوراق المطلوبة بصيغة بي دي اف.

الموافقة على الشروط والضوابط بعد قرائتها.

أخيرا قم بالنقر على خانة فتح الحساب ليتم مراجعة طلبك من الجهات المختصة.

شروط فتح حساب في بنك الخرطوم أونلاين 2025

يوجد بعض من الشروط المطلوبة والمحددة من بنك الخرطوم لتتمكن من فتح حساب أونلاين وتمثلت أبرزها كما يلي: