هوا وتراب وحر”.. احوال الطقس غدا في مصر وموعد بداية الموجة الحارة القادمة وتحذيرات من الأرصاد الجوية

احوال الطقس غدا في مصر، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن هناك حالة من الارتفاع في درجات الحرارة تشهدها البلاد خلال الفترة الحالي، بالرغم من استقرار حالة الرياح بعد يوم عاصف مليء بالرياح المحملة بالأتربة قادمة من صحراء مصر الغربية، كما أشارت إلى أن الأسبوع المقبل سوف يشهد ارتفاع كبير في درجات الحرارة قد تكون غير مسبوقة من قبل وسوف يتم الإعلان عن جميع التفاصيل.

احوال الطقس غدا في مصر

التعرف على احول الطقس غدا في مصر هو أمر يهم الكثيرين، لذلك تحرص هيئة الأرصاد على إصدار تعليمات وتقارير يومية، وقد أشارت إلى أن طقس الغد حار نهارًا على القاهرة الكبرى بالإضافة إلى الوجه البحري ومناطق شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد مائل للحرارة على السواحل الشمالية من البلاد.

درجات الحرارة غدًا في مصر

القاهرة العظمى 30 والصغرى 20.

العاصمة الإدارية العظمى 31 والصغرى 19.

الإسكندرية الكبرى 26 أما الصغرى 18.

العلمين الجديدة الكبرى 25 والصغرى 17.

شروم الشيخ الكبرى 34 والصغرى 25.

الأقصر الكبرى 37 والصغرى 25.

أسوان الكبرى 38 والصغرى 26.

حالة الملاحة المتوقعة وأهم الظواهر الجوية

وفقًا للتقرير الصادر من قبل هيئة الأرصاد الجوية فأنه يتوقع أن تكون حالة البحرين الأبيض والمتوسط معتدلة أما حول ارتفاع الأمواج بالبحر المتوسط يتراوح بين 1.5 إلى 2.25 متر واتجاه الرياح شمالية شرقية.

أما عن البحر الأحمر فأن ارتفاع الموج يتراوح ما بين 1.5 إلى 2.5 متر واتجاه الرياح شمالية شرقية.

هناك استقرار في حالة الرياح وهدوء للعواصف الرملية التي شهدتها البلاد الأيام الماضية، بالإضافة إلى انعدام الشبورة المائية في القاهرة الكبرى، أما في السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد فأن هناك شبورة مائية قد تكون كثيفة في بعض الأحيان، ويبلغ نشاط الرياح نحو 33 كيلو متر في الساعة.