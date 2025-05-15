أسرة أبو وديع تكشف عن”.. حقيقة وفاة جورج وسوف اليوم وآخر تطورات الحالة الصحية لسلطان الطرب

ما هي حقيقة وفاة جورج وسوف، انتشرت خلال الساعات الماضية شائعات حول وفاة الفنان السوري جورج وسوف، الأمر الذي جعل محركات البحث تضح بالبحث حول حقيقة هذا الأمر، لاسيما من قبل محبيه في كافة أرجاء الوطن العربي، وذلك بعد انتشار أنباء الأيام الماضية أيضًا عن تعرضه لوعكة صحية نقل على أثرها للمستشفى، وسوف نخبرك أكثر حول حقيقة الأمر بالتفصيل.

حقيقة وفاة جورج وسوف

أوضحت بعض تقارير الإعلام السورية، أن كل ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإعلامية بشأن وفاة الفنان السوري سلطان الطرب جورج وسوف هي مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، كما أن ما تم تناقله أيضًا بشأن تعرضه إلى وعكة صحية هو أمر عار من الصحة، وأن الفنان حالته مستقرة ويستعد في الوقت الحالي من أجل إحياء مجموعة من الحفلات الغنائية ضمن جولته في أوروبا.

مرض جورج وسوف

كشفت بعض حسابات التواصل الاجتماعي المتنوعة بأن الفنان السوري جورج وسوف والذي يبلغ من العمر 64 عامًا قد عاني من بعض المشكلات الصحية في الفترة الماضية، لاسيما بعد وفاة ابنه وديع في نهاية عام 2023 إثر المضاعفات التي تعرض لها نتيجة قيامه بأحد عمليات السمنة.

يذكر أن الفنان قد ظهر مؤخرًا في إحدى الحفلات وهو على كرسي بالإضافة أيضًا إلى ظهوره في حفل زفاف ابنه حاتم وهو على كرسي أيضًا، لكن أوضحت مصادر قريبة منه بأن ما ألم به كان أزمة صحية طارئة لكنه الآن بخير.

اخر اخبار حفلات الفنان

قد أعلن الفنان السوري جورج وسوف أنه يستعد في الفترة الحالية من أجل إجراء مجموعة من الحفلات الغنائية في ألمانيا وذلك يوم 24 مايو 2025، على أن يتم إحياء حفلة في دولة السويد في يوم الخامس والعشرين من الشهر الجاري.