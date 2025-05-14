اضبطها الآن.. تردد قناة طيور الجنة 2025 على النايل والعرب سات بجودة عالية

تُعد قناة طيور الجنة من أبرز القنوات المخصصة للأطفال في العالم العربي، حيث تقدم محتوى ترفيهيًا وتعليميًا مميزًا يجمع بين الأناشيد والبرامج الهادفة، ومع بداية عام 2025، قامت القناة بتحديث تردداتها على الأقمار الصناعية لضمان جودة بث أفضل وتغطية أوسع.

تردد قناة طيور الجنة 2025 على نايل سات

التردد: 11393

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

هذا التحديث يتيح للمشاهدين الاستمتاع بتجربة مشاهدة أفضل وأكثر وضوحًا، دون تقطيع أو تشويش.

تردد قناة طيور الجنة 2025 على عرب سات

التردد: 11310

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

الجودة: HD

يمكن ضبط القناة على القمر الصناعي عرب سات من خلال ضبط الترددات التالية.

خطوات ضبط قناة طيور الجنة على جهاز الاستقبال

الدخول إلى القائمة الرئيسية: باستخدام جهاز التحكم عن بُعد، اضغط على زر “القائمة” أو “Menu”.

اختيار “إعدادات التركيب”: انتقل إلى قسم “التركيب” أو “Installation”.

تحديد “البحث اليدوي عن القنوات”: اختر “البحث اليدوي” أو “Manual Search”.

إدخال بيانات التردد: أدخل التردد والاستقطاب ومعدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ وفقًا للقمر الصناعي المستخدم.

بدء عملية البحث: اضغط على “بحث” أو “Search” لبدء البحث عن القنوات.

حفظ القناة: بعد انتهاء البحث، احفظ القناة الجديدة ضمن قائمة القنوات لديك.

مميزات قناة طيور الجنة

محتوى هادف وتعليمي: تقدم القناة برامج وأناشيد تعليمية تساعد الأطفال على تعلم القيم والأخلاق الحميدة.

جودة بث عالية: بفضل التحديثات الجديدة، توفر القناة جودة صورة وصوت ممتازة.

تغطية واسعة: متاحة على أكثر من قمر صناعي، مما يتيح للمشاهدين في مختلف الدول العربية متابعتها بسهولة.

باستقبال الترددات الجديدة لقناة طيور الجنة لعام 2025، يمكن للأطفال الاستمتاع ببرامجهم المفضلة بجودة عالية وبدون تقطيع، تأكد من تحديث بيانات التردد على جهاز الاستقبال الخاص بك لضمان استمرار البث.