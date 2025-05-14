بالــID.. خطوات شحن شدات ببجي uc pubg بطريقة مضمونة 100% بدون غلق الحساب

تُعد شدات ببجي (UC) العملة الافتراضية الأساسية في لعبة PUBG Mobile، حيث تُستخدم لشراء الأزياء الحصرية، الأسلحة المميزة، والمشاركة في الفعاليات الموسمية، مع دخول عام 2025، يبحث اللاعبون عن طرق آمنة ومباشرة لشحن الشدات.

الطريقة الرسمية لشحن الشدات عبر موقع Midasbuy

يُعتبر موقع Midasbuy المنصة الرسمية والمعتمدة لشحن شدات ببجي. لشحن الشدات عبر هذا الموقع، اتبع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي.

استخدم حسابك المرتبط بلعبة PUBG Mobile.

أدخل رقم الـ ID الخاص بك بدقة.

حدد الباقة التي تناسب احتياجاتك.

يوفر الموقع خيارات متعددة مثل بطاقات الائتمان، المحافظ الإلكترونية، أو رصيد الهاتف.

بعد التأكد من المعلومات، أكمل عملية الدفع.

بعد إتمام الشحن، تحقق من إضافة الشدات إلى حسابك داخل اللعبة.

الطريقة البديلة: من داخل اللعبة مباشرة

يمكنك أيضًا شحن الشدات مباشرة من داخل تطبيق PUBG Mobile: