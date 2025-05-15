عاجل.. صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين قبل عيد الأضحى المبارك في الكويت

أعلنت وزارة المالية الكويتية عن صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين قبل حلول عيد الأضحى المبارك، مؤكدة أن رواتب موظفي وزارة الإشغال العامة تبدأ عمليات الصرف فيها بدءًا من يوم 20 من شهر مايو 2025، فيما تستمر عمليات الصرف حتى يوم 25 من شهر مايو 2025 لكن مع اختلاف الجهات والوزارات العاملة في الدولة الكويتية، وسنتعرف معًا على المواعيد الدقيقة لصرف الرواتب خلال السطور التالية.

جدول رواتب الموظفين في الكويت

وحددت وزارة المالية في الكويت، جدول الرواتب المعمول به داخل مختلف الجهات، بناءً على ما يأتي:-

ديوان الخدمة المدنية 20-5-2025.

وزارة النفط يوم 20-5-2025.

مؤسسة الموانئ الكويتية يوم 20-5-2025.

الهيئة العامة لشؤن القصر 20-5-2025.

المؤسسة العامة للتأمين الاجتماعي رواتب الموظفين يوم 22 مايو 2025.

وزارة الإعلام يوم 22-5-2025.

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية يوم 22-5-2025.

وزارة العدل 22-5-2025.

مجلس الوزراء يوم 22-5-2025.

جامعة الكويت يوم 25-5-2025.

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي يوم 25-2025.

تستمر عمليات الصرف حتى يوم 28 مايوم 2025 بما يُغطي جميع القطاعات والهيئات العاملة في الدولة الكويتية، دون الإخلال بذلك.

صرف رواتب المتقاعدين في الكويت

وأوضحت وزارة المالية، أن صرف رواتب المتقاعدين في العراق سيبدأ من يوم 1 يونيو 2025 ما لم يكون إجازة أو عُطلة رسمية، مؤكدة أن عمليات الصرف ستنتهي قبل دخول عيد الأضحى المبارك، فيما يتحصل عليها كافة المشتركين في المؤسسة العامة للتأمين الاجتماعي، حتى أن رواتب الشهر الجديد تأتي مجردة من أي زيادات جديدة تذكر في قيمة رواتب المتقاعدين داخل الدولة الكويتية، وفي حالة صدور زيادة سيتم الإعلان عنها مباشرة.

كيفية الإستعلام عن رواتب الموظفين والمتقاعدين

أما عن الخطوات الواجب اتباعها لكي تتمكن من الإستعلام عن رواتب الموظفين والمتقاعدين في دولة الكويت، فعليك اتباع الأتي:-