“حدثها الآن“ كيفية تحديث البطاقة التموينية 2025 بالعراق عبر منصة أور ur.gov.iq

أطلقت وزارة التجارة العراقية مبادرة رقمية لتحديث بيانات البطاقة التموينية لعام 2025، بهدف تسهيل الإجراءات وتحسين توزيع الدعم الغذائي للمواطنين، من خلال منصة “أور” الإلكترونية، يمكن للمواطنين تحديث معلوماتهم بسهولة دون الحاجة إلى زيارة المراكز الحكومية.

تحديث البطاقة التموينية

خطوات تحديث البطاقة التموينية عبر منصة أور:

توجه إلى منصة أور عبر الرابط الرسمي.

إذا كنت مستخدمًا جديدًا، قم بإنشاء حساب باستخدام رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني.

من قائمة الخدمات المتاحة، اختر الخدمة المتعلقة بتحديث البطاقة التموينية.

قم بتعبئة الاستمارة الإلكترونية بالمعلومات الشخصية وأفراد الأسرة بدقة.

أرفق صورًا واضحة للمستندات المطلوبة، مثل البطاقة الوطنية أو بطاقة الأحوال المدنية، وإثبات محل السكن (عقد إيجار أو فاتورة خدمات حديثة)، وشهادات الميلاد للمواليد الجدد أو عقد الزواج لإضافة الزوجة.

تحقق من صحة المعلومات المدخلة، ثم أرسل الطلب وانتظر إشعار الموافقة عبر رسالة نصية أو بريد إلكتروني.

شروط ومتطلبات التحديث

أن يكون مقدم الطلب مواطنًا عراقيًا ومقيمًا داخل البلاد.

توفير المستندات الرسمية المطلوبة بصيغة إلكترونية واضحة.

في حال إضافة أفراد جدد، يجب تقديم الوثائق التي تثبت العلاقة الأسرية.

مزايا استخدام منصة أور لتحديث البطاقة التموينية

إمكانية تحديث البيانات من أي مكان دون الحاجة لزيارة المراكز الحكومية.

تقليل الإجراءات الورقية وتسريع عملية التحديث

ضمان وصول الدعم إلى المستحقين الفعليين وتقليل فرص التلاعب.

إمكانية متابعة حالة الطلب والاستفسار عن أي مشكلات عبر المنصة.

فترة التحديث

أعلنت وزارة التجارة العراقية أن فترة تحديث البيانات ستكون متاحة لفترة محدودة، لذا يُنصح المواطنين بالإسراع في إتمام عملية التحديث لضمان استمرار الاستفادة من الحصص التموينية.

باستخدام منصة أور، تسعى الحكومة العراقية إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الكفاءة في توزيع الدعم الغذائي، لذا، يُشجع جميع المستفيدين من البطاقة التموينية على تحديث بياناتهم في أقرب وقت ممكن.