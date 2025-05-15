موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2025 في السعودية حسب التقويم الميلادي

مع اقتراب موسم الحج يترقب المسلمون في جميع أنحاء العالم تحديد مواعيد إجازة عيد الأضحى 2025، والتي تعد من أهم المناسبات الدينية في العام، ويتزايد الاهتمام بمعرفة موعد بداية هذه الإجازة في السعودية، لما تمثله من أهمية دينية.

موعد وقفة عرفات وأيام عيد الأضحى

طبقًا للحسابات الفلكية يتوقع أن تكون وقفة عرفات في الخميس 5 يونيو 2025، فيما سيكون أول أيام عيد الأضحى يوم الجمعة 6 يونيو 2025، وبذلك من المتوقع أن تبدأ إجازة عيد الأضحى 2025 في السعودية اعتبارًا من يوم الوقفة وتستمر لعدة أيام حسب ما تحدده الجهات الرسمية في المملكة، ومن المهم الإشارة إلى أنه إذا تعذر رؤية الهلال مساء يوم 29 ذو القعدة، فإن وقفة عرفات ستؤجل إلى الجمعة 6 يونيو 2025، في حين سيكون أول أيام العيد يوم السبت 7 يونيو 2025، وهذا يعني أن إجازة عيد الأضحى في السعودية قد تتأثر وتُعدل يومًا واحدًا إما بالتقديم أو التأخير وفقًا للرؤية الشرعية.

غرة ذو الحجة 1446 هجريًا

حسب الحسابات الفلكية الصادرة عن المعهد القومي للبحوث الفلكية، من المتوقع أن يولد هلال شهر ذو الحجة 1446 في صباح يوم الثلاثاء 27 مايو 2025 في الساعة 5:03 فجرًا بتوقيت القاهرة، وعلى أساس هذه الحسابات من المتوقع أن تكون غرة شهر ذو الحجة يوم الأربعاء 28 مايو 2025، على أن يتم التأكيد عبر الرؤية الشرعية مساء يوم الرؤية.

إجازة عيد الأضحى

تعد إجازة عيد الأضحى واحدة من أطول الإجازات الرسمية في السعودية، حيث تبدأ عادة من يوم وقفة عرفات وتستمر حتى نهاية أيام التشريق، وتتمتع إجازة عيد الأضحى 2025 في السعودية بقيمة دينية خاصة حيث تتزامن مع شعائر عظيمة مثل الوقوف بعرفة وذبح الأضاحي، كما تعتبر هذه الفترة فرصة رائعة للتقارب الأسري والتواصل الاجتماعي.