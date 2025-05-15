رابط وخطوات الاستعلام عن صرف الدعم السكني لشهر مايو 2025 عبر منصة سكني

في إطار حرص الحكومة السعودية على تحسين جودة الحياة ودعم الأسر المستحقة، يواصل برنامج سكني تقديم خدماته المتنوعة للمواطنين، من خلال الدعم المالي المباشر والقروض التمويلية وتوفير الأراضي السكنية، وقد تصدرت محركات البحث خلال الأيام الأخيرة استفسارات المواطنين حول رابط الاستعلام عن صرف الدعم السكني لشهر مايو 2025، حيث يمثل هذا البرنامج إحدى الركائز الأساسية في خطة المملكة لتحقيق الاستقرار السكني للأسر السعودية.

موعد صرف الدعم السكني لشهر مايو 2025

يحرص المستفيدون من برنامج الدعم السكني على متابعة كل جديد بخصوص توقيت صرف الدعم السكني لشهر مايو 2025م، حيث أفادت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بأن إيداع مبالغ الدعم لهذا الشهر سيكون يوم الأحد 25 مايو 2025، ويأتي هذا التغيير عن المعتاد حيث تُصرف المستحقات عادة في اليوم 24 من كل شهر ميلادي نتيجة تزامن الموعد مع عطلة نهاية الأسبوع، الأمر الذي استدعى ترحيله لليوم التالي.

كيفية الاستعلام عن صرف الدعم السكني 1446

أتاحت الوزارة من خلال منصة سكني الإلكترونية خدمة الاستعلام عن الأهلية واستحقاق الدعم السكني بكل سهولة عبر خطوات إلكترونية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة سكني.

تسجيل الدخول بواسطة رقم الهوية وكلمة المرور، أو إنشاء حساب جديد للمستخدمين الجدد.

التوجه إلى “لوحة التحكم” واختيار خدمة استعلام عن أهلية الدعم.

إدخال البيانات المطلوبة بدقة، مثل رقم الهوية وتاريخ الميلاد.

النقر على زر استعلام، لتظهر نتيجة الأهلية بشكل فوري.

مزايا برنامج سكني للمستفيدين

يمتاز برنامج الدعم السكني بتقديمه حزمة متنوعة من الحلول التمويلية والفرص السكنية، أبرزها: