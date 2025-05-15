“اعرف هسه”.. موعد صرف زيادات المعاشات والرواتب في العراق 2025| التفاصيل الكاملة للمستفيدين

في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطن العراقي ومع تصاعد أسعار السلع والخدمات، يترقب ملايين الموظفين والمتقاعدين في مختلف المحافظات العراقية موعد صرف زيادات الرواتب والمعاشات، والتي تم تضمينها رسميًا ضمن بنود الموازنة الاتحادية للعام 2025، حيث أعلنت وزارة المالية العراقية في بيان رسمي مؤخرًا أن صرف تلك الزيادات سيكون بأثر رجعي، مع التزامها بتنفيذ جميع الالتزامات المالية الخاصة بتحسين أوضاع أصحاب الدخل المحدود والمتقاعدين من المدنيين والعسكريين على حد سواء.

موعد صرف زيادات الرواتب في العراق 2025

أكدت مصادر مطلعة داخل وزارة المالية العراقية أن العمل على إعداد الجداول الجديدة الخاصة بالرواتب قد اكتمل بشكل نهائي، على أن يتم تعميمها إلى جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية في غضون الأيام القليلة المقبلة، ومن المقرر أن تبدأ عمليات الصرف رسميًا مع رواتب شهر يونيو 2025، وتشمل الزيادات التي تم إقرارها عددًا من الدرجات الوظيفية وأصحاب الرواتب الدنيا والمتوسطة، بهدف تقليص الفجوة المعيشية وتحسين دخل شريحة واسعة من الموظفين العراقيين.

موعد صرف زيادات المعاشات التقاعدية

أما بالنسبة للمتقاعدين فقد أفادت الهيئة العامة للتقاعد أن صرف زيادات المعاشات سيبدأ بشكل رسمي يوم 15 يونيو 2025، وتشمل هذه الزيادة جميع المتقاعدين سواء من المدنيين أو العسكريين إلى جانب ذوي الشهداء والمصابين، مع صرف الفروقات المالية المتراكمة منذ يناير وحتى مايو 2025 بشكل دفعة واحدة.

الفئات المشمولة بزيادات الرواتب والمعاشات

تم تحديد الفئات المستفيدة من الزيادات وفقًا لما يلي:

الموظفون الحكوميون من الدرجة الأولى حتى الدرجة الثامنة.

المتقاعدون المدنيون والعسكريون.

ذوو الشهداء والمصابين جراء العمليات الإرهابية.

أصحاب العقود والأجور اليومية، وسط مقترحات بمساواتهم تدريجيًا مع بعض المزايا الوظيفية.

صرف المتأخرات الخاصة بالزيادات

أوضحت الجهات المختصة أن المتأخرات المالية الخاصة بالزيادات الجديدة سيتم صرفها تلقائيًا ضمن حسابات المستفيدين، دون الحاجة لأي طلبات أو مراجعات رسمية، وستشمل هذه المتأخرات جميع الشهور السابقة ابتداءً من يناير 2025، ومن الجدير بالذكر أن بعض الأوساط النيابية تداولت في الأيام الماضية مقترحات بشأن إعادة النظر في سلم الرواتب الموحد بشكل كامل خلال النصف الثاني من العام الجاري، إلا أن الحكومة لم تصدر أي قرارات رسمية بهذا الخصوص حتى الآن.