تفاصيل فتح باب التقديم على التقاعد المبكر للمعلمين 1447هـ في السعودية.. الشروط وخطوات التسجيل

أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية رسميًا عن فتح باب التقديم لطلبات التقاعد المبكر للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي 1447 هـ، وذلك ضمن إطار تحسين منظومة الخدمات الإلكترونية لشاغلي الوظائف التعليمية في المملكة عبر نظام فارس الإلكتروني، وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة تطويرية تهدف إلى تسهيل الإجراءات الإدارية وتقديم خدمات مرنة وسريعة للمعلمين الراغبين في إنهاء الخدمة الوظيفية قبل بلوغ السن القانوني للتقاعد.

خطوات التقديم على التقاعد المبكر 1447 للمعلمين

أتاحت الوزارة إمكانية تقديم طلبات التقاعد المبكر من خلال خطوات إلكترونية عبر منصة نظام فارس، وذلك لضمان سهولة الوصول للخدمة، وفق الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة نظام فارس.

النقر على خيار “التقاعد المبكر” من قائمة الخدمات الذاتية.

تعبئة البيانات الشخصية والمهنية في الحقول المخصصة.

تحديد عدد سنوات الخدمة التي أمضاها المتقدم داخل وزارة التعليم.

رفع المستندات الرسمية المطلوبة بصيغ معتمدة.

طباعة نموذج الطلب بعد استكمال البيانات.

الضغط على زر “تقديم” لإرسال الطلب بشكل رسمي للجهات المختصة.

شروط تقديم طلب التقاعد المبكر 1447

وضعت وزارة التعليم عددًا من الشروط التي ينبغي الالتزام بها لقبول طلبات التقاعد المبكر، أبرزها:

أن يكون المتقدم قد أكمل 25 سنة من الخدمة في الوظائف التعليمية.

أن يكون قد بلغ السن النظامي للتقاعد البالغ 60 عامًا، في حال عدم اكتمال سنوات الخدمة.

تقديم الطلب حصريًا عبر نظام فارس وعدم التعامل مع أي وسائل أخرى.

إرفاق كافة المستندات المطلوبة لضمان قبول الطلب.

الالتزام بالمواعيد المحددة وعدم التقديم بعد غلق باب التقديم.

موعد استقبال طلبات التقاعد المبكر للعام 1447

أوضحت وزارة التعليم أن استقبال الطلبات بدأ اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 11 مايو 2025، ويستمر حتى 26 مايو 2025، وأكدت الوزارة أهمية الالتزام بالفترة الزمنية المحددة حيث سيتم اعتماد الطلبات المستوفية للشروط فقط ضمن هذا الإطار الزمني.