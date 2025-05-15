أسعار باقات ستارلينك في السعودية 2025 وطريقة الاشتراك خطوة بخطوة

شهدت خدمة ستارلينك إقبالاً واسعًا داخل المملكة العربية السعودية خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد الإعلان الرسمي عن توفرها في السوق السعودي، مما دفع الكثيرين للبحث عن أسعار الباقات وكيفية الاشتراك، وتُعد هذه الخدمة من الحلول التقنية المتطورة التي تقدم إنترنت فائق السرعة يعتمد على الأقمار الصناعية، في هذا التقرير نستعرض معكم أسعار باقات ستارلينك في السعودية 2025 وأهم مميزاتها، بالإضافة إلى خطوات الاشتراك بالتفصيل.

ما هي خدمة ستارلينك؟

ستارلينك هي خدمة إنترنت فضائي تابعة لشركة سبيس إكس المملوكة لرجل الأعمال الشهير إيلون ماسك، أُطلقت هذه الخدمة لأول مرة من الولايات المتحدة الأمريكية عام 2024، وبدأت بالانتشار تدريجيًا في دول عديدة من بينها المملكة العربية السعودية، وتتميز الخدمة بقدرتها على إيصال الإنترنت إلى المناطق النائية والبعيدة عن تغطية الشبكات الأرضية، بالإضافة إلى توفرها للاستخدام السكني، التجاري، وللقطاعات الجوية والبحرية.

أسعار باقات ستارلينك في السعودية 2025

تختلف أسعار باقات ستارلينك في السعودية حسب طبيعة الاستخدام وسرعة الإنترنت المتوفرة، وفيما يلي قائمة بأسعار الباقات المتاحة:

باقة Lite السكنية: تبلغ تكلفتها 300 ريال سعودي، بسرعة مناسبة للاستخدام اليومي.

الباقة السكنية العادية: تُقدَّر بحوالي 450 ريال سعودي، بسرعات أعلى من باقة Lite.

الباقة المتنقلة 50 جيجابايت: بسعر 178 ريال سعودي، مخصصة للاستخدام أثناء التنقل.

الباقة المتنقلة بلا حدود: متاحة بسعر 618 ريال سعودي.

خطوات الاشتراك في خدمة ستارلينك بالسعودية

للاشتراك في خدمة ستارلينك، يمكن اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي خدمة ستارلينك.

إدخال عنوان السكن للتحقق من توفر الخدمة.

اختيار الباقة التي تناسب احتياجاتك.

تحديد وسيلة الدفع وإتمام عملية السداد.

استلام الجهاز الخاص بالخدمة وتركيبه في الموقع المطلوب.

مميزات خدمة ستارلينك