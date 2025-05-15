التقديم على وظائف وزارة الدفاع السعودية 1446 للرجال والنساء.. الرابط والشروط المطلوبة

أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن فتح باب التقديم على مجموعة من الوظائف الشاغرة ضمن القوات المسلحة السعودية، تشمل رجالاً ونساءً بمختلف المؤهلات والتخصصات، وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الوزارة لدعم صفوفها بكفاءات وطنية مؤهلة تواكب متطلبات المرحلة، وفي هذا التقرير نقدم لك كل ما تحتاج معرفته حول آلية التقديم والشروط الأساسية، بالإضافة إلى خطوات التسجيل عبر بوابة القبول الموحد.

تفاصيل وظائف وزارة الدفاع السعودية 1446

حددت الوزارة عددًا من الوظائف المتاحة بمختلف أفرع القوات المسلحة، مع تخصيص شواغر مناسبة للرجال والنساء، لتشمل تخصصات إدارية، طبية، فنية، وميدانية، وتهدف هذه الفرص لاستقطاب كوادر وطنية مؤهلة، تلبي احتياجات القطاعات العسكرية المختلفة وتعزز جاهزيتها.

شروط التقديم لوظائف وزارة الدفاع السعودية من الرجال

للتقديم على وظائف وزارة الدفاع، حددت الوزارة مجموعة من الشروط التي يجب أن يستوفيها المتقدمون من الرجال، وهي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

حسن السيرة والسلوك وخاليًا من السوابق الجنائية.

يشترط أن يكون متزوجًا من مواطنة سعودية.

ألا يشغل وظيفة حكومية حاليًا.

تناسق الطول مع الوزن، بحد أدنى 160 سم.

عمر المتقدم لا يقل عن 18 سنة.

أن يكون لائقًا طبيًا وخاليًا من الأمراض المزمنة.

حاصلًا على مؤهل تعليمي ثانوي أو أعلى.

خطوات التقديم على وظائف وزارة الدفاع السعودية 2025

أوضحت وزارة الدفاع أن فترة التقديم بدأت من 12 مايو وحتى 18 مايو 2025 ويمكن للراغبين التسجيل من خلال اتباع الخطوات التالية: