الآن.. رابط مباشر لفتح حساب بنك الخرطوم بالرقم الوطني 2025 أون لاين حسب الشروط المطلوبة

في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع المصرفي السوداني، أطلق بنك الخرطوم خدمة جديدة تعد خطوة متقدمة ومهمة لصالح الجاليات السودانية المقيمة بالخارج، حيث بات بإمكان المغتربين الآن فتح حساب مصرفي رسمي باستخدام الرقم الوطني فقط، دون الحاجة لزيارة أي من الفروع أو التعامل مع المستندات الورقية التقليدية، وجاءت هذه الخدمة الإلكترونية كجزء من خطة البنك لتسهيل وصول السودانيين بالخارج إلى خدماتهم المصرفية بطريقة آمنة وسريعة، مع ضمان تيسير التعاملات البنكية في ظل المتغيرات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، كما تمنح هذه المبادرة مرونة كبيرة في إرسال واستقبال الأموال إلى جانب الاستفادة من مجموعة متنوعة من الخدمات البنكية المتطورة عبر تطبيق بنكك.

خطوات فتح حساب بنك الخرطوم باستخدام الرقم الوطني

يمكنك فتح حساب بنك الخرطوم باستخدام الرقم الوطني وللاستفادة من هذه الخدمة يجب اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لبنك الخرطوم.

اختيار خدمة “فتح حساب للمغتربين”.

إدخال الرقم الوطني وتاريخ الميلاد.

تعبئة البيانات الشخصية المطلوبة (العنوان، الهاتف، البريد الإلكتروني).

رفع نسخة واضحة من جواز السفر أو البطاقة الوطنية.

تحديد نوع الحساب المطلوب (شخصي – استثماري – تحويلات).

الموافقة على الشروط والأحكام.

إرسال الطلب والانتظار لتأكيد فتح الحساب عبر البريد الإلكتروني.

شروط فتح حساب في بنك الخرطوم 2025

يتيح بنك الخرطوم للعملاء فرصة الاستفادة من خدمات مصرفية متطورة تلبي احتياجات الأفراد والشركات، وفيما يلي نستعرض معكم الشروط الأساسية المطلوبة لفتح حساب جديد في بنك الخرطوم 2025:

يشترط أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السودانية.

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة عند تقديم طلب فتح الحساب.

يجب على العميل تقديم بطاقة هوية وطنية سارية المفعول لضمان استكمال إجراءات التسجيل.

مزايا فتح حساب بنك الخرطوم للمغتربين

عبر هذه الخدمة يمكن للمغتربين السودانيين إجراء العديد من المعاملات المصرفية بسهولة، أبرزها:

التحويلات المالية المحلية والدولية.

دفع الفواتير والخدمات الإلكترونية.

التسوق الإلكتروني وربط الحساب بمنصات تحويل مالية عالمية.

متابعة الرصيد والحركات المالية بشكل فوري عبر تطبيق البنك.

ملاحظات هامة