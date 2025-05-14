سعر ومواصفات أيفون 17 هيكسر الدنيا .. apple iphone 17 pro max price في الوطن العربي

تداولت الساعات الماضية بعض الأخبار التي تتعلق بشأن هاتف apple iphone 17 pro max price الجديد، وانتشرت أيضًا الاخبار التي تتعلق بشأن معرفة المعلومات الدقيقة عن الهاتف من حيث السعر وأيضًا المواصفات والمزايا والعيوب مقارنة بالإصدار السابق له، لذلك سوف نكشف لكم عن تلك التفاصيل بشكل كامل من خلال الأسطر التالية كما هو موضح لكم.

apple iphone 17 pro max price

أصبح تريند العالم في الساعات الماضية apple iphone 17 pro max price، اي يرغب الجميع معرفة سعر هاتف أيفون 17 برو ماكس بعد أن انتشرت الكثير والعديد من الاخبار التي تتعلق بهذا الامر، لذلك من المتوقع أن يكون سعر الهاتف يتخطى الـ 82567.47 أي لا يزيد عن 100.000 جنية مصري، وتتراوح الأسعار على حسب كل عملة ودولتها، أي يكون جاءت الأسعار كالآتي:

سعر ايفون 17 في الهند يسجل قيمة 139999.

بينما يسجل سعر في العراق ليكون بقيمة 2149924.45 دينار عراقي.

مزايا هاتف أيفون 17

إليكم كافة المزايا التي جعلت هاتف ايفون 17 يتفوق على الكثير والعديد من الهواتف الأخرى، ويسبب كل هذه الضجة الكبيرة قبل نزوله في الوطن العربي، ليكون المزايا كالآتي: