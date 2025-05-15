الآن.. رابط سحب استدعاء البكالوريا 2025 في الجزائر للمتمدرسين والأحرار عبر bac.onec.dz

كشفت وزارة التربية الوطنية في الجزائر عن فتح باب التسجيل الإلكتروني لاستخراج استدعاء امتحان البكالوريا، في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات أمام الطلبة دون الحاجة إلى التنقل نحو المؤسسات التعليمية أو المديريات، ويُعد هذا الامتحان محطة حاسمة في مسار الطلبة الدراسي، حيث يحدد مستقبلهم الجامعي والمهني، ومن خلال السطور القادمة نستعرض معكم الطريقة الصحيحة للتسجيل عبر المنصة الرسمية بكل سهولة وخطوات مبسطة.

رابط سحب استدعاء البكالوريا 2025

وفّرت وزارة التربية الوطنية رابطًا مخصصًا لسحب استدعاءات البكالوريا، يمكن للطلبة من خلاله الدخول عبر أجهزة الكمبيوتر أو الهاتف المحمول للحصول على نسختهم، ولإتمام عملية سحب الاستدعاء بنجاح يجب اتباع الخطوات التالية بدقة:

الدخول إلى الموقع الرسمي لسحب استدعاء البكالوريا.

إدخال رقم التسجيل والرقم السري المُسلَّم أثناء التسجيل الأولي.

الضغط على خيار “طباعة الاستدعاء”.

الاحتفاظ بنسخة مطبوعة وأخرى إلكترونية لاستخدامها عند الحاجة.

أهمية استدعاء البكالوريا 2025 في الجزائر

استدعاء البكالوريا هو الوثيقة الرسمية التي تخوّل للطالب دخول قاعة الامتحان، حيث تتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بمكان وتاريخ وتوقيت إجراء الاختبارات، ولا يُسمح لأي مترشح سواء من الطلبة النظاميين أو الأحرار، بدخول قاعة الامتحان دون حمل نسخة ورقية أصلية من هذا الاستدعاء، إلى جانب بطاقة الهوية الوطنية.

تنبيهات مهمة للطلبة قبل الامتحان