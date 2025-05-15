مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 192.. موعد العرض الجديد بعد التأجيل والقنوات الناقلة

شهدت الساعات الماضية حالة من الترقب بين جمهور مسلسل “المؤسس عثمان”، وذلك بعد الإعلان المفاجئ عن تأجيل عرض الحلقة 192، الأمر الذي أثار استياء الكثير من عشاق العمل التاريخي الذي يحظى بمتابعة واسعة في تركيا والعالم العربي، جاء هذا التأجيل نتيجة تعارض موعد الحلقة مع بث المباراة النهائية لكأس تركيا مما دفع قناة ATV التركية إلى تغيير الجدول الزمني للعرض.

سبب تأجيل الحلقة 192 من مسلسل المؤسس عثمان

أكدت الشركة المنتجة أن هذا التأجيل هو أمر طارئ ومرتبط فقط بظروف بث المباراة النهائية، مشيرة إلى أن عرض المسلسل سيعود إلى مواعيده المعتادة بعد انتهاء الحدث الرياضي، ورغم التأجيل يبقى الجمهور متشوقًا لمعرفة تطورات القصة، خاصة وأن المسلسل ما يزال يتصدر نسب المشاهدة ويحتفظ بجاذبيته وسط المنافسة الدرامية الشرسة.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان

يُعرض مسلسل “المؤسس عثمان” عادة مساء يوم الأربعاء من كل أسبوع على شاشة قناة ATV التركية في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، أما جمهور العالم العربي فيتابع الحلقة مترجمة عبر شاشة قناة الفجر الجزائرية مساء الخميس في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ومن المنتظر أن تُعرض الحلقة القادمة من المسلسل الأسبوع المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت تركيا.

تفاصيل وأحداث متوقعة في الحلقة 192

تواصل الحلقة 192 من المسلسل استعراض الصراعات والمعارك التي يخوضها عثمان بن أرطغرل في سبيل تأسيس الدولة العثمانية، ومن المتوقع أن تشهد تطورات قوية في الصراع مع المغول الذين يسعون للانتقام من عثمان، إضافة إلى تصاعد المؤامرات الداخلية والخيانات من بعض الشخصيات المحيطة به، وفي المقابل سيظهر ولاء رجال عثمان المخلصين مثل تورغوت ومالهون في أبهى صوره، حيث يساندونه في مواجهة الأعداء، وسط أجواء مليئة بالإثارة والتشويق التي اعتاد عليها متابعو العمل منذ موسمه الأول.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان

يحظى مسلسل المؤسس عثمان بجماهيرية واسعة في العالم العربي، حيث يتابعه الملايين أسبوعيًا بشغف لمعرفة أحداث الدولة العثمانية في بداياتها، وبفضل النجاح الكبير الذي يحققه المسلسل حرصت عدد من القنوات الفضائية على نقل حلقاته بشكل منتظم وبجودة عالية، وفي السطور التالية نستعرض لكم أحدث ترددات القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان:

قناة الفجر الجزائرية (نايل سات)

التردد: 12645.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

قناة الفجر الجزائرية (عرب سات)