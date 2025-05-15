بجودة فائقة وتقنية HD.. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي 2025 على النايل سات وعرب سات

تُعتبر قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي واحدة من أهم القنوات الوثائقية في العالم العربي، حيث تقدم باقة متميزة من البرامج التي تمزج بين المعرفة والمتعة، فمنذ انطلاق بثها حازت القناة على شعبية واسعة، خاصة بين عشاق الطبيعة والحياة البرية والعلوم والفضاء والهندسة، لما تتميز به من محتوى غني وجودة تصوير عالية وصوت نقي، ومع بداية عام 2025 تصدّر البحث عن تردد القناة الجديد قوائم محركات البحث، وذلك للاستمتاع ببرامجها المتنوعة التي تستعرض أسرار العالم الطبيعي وعلوم المستقبل بتقنية HD وبتعليق مترجم إلى اللغة العربية.

أحدث تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2025

لضمان مشاهدة ممتعة بدون تقطيع أو تشويش نعرض لكم أحدث ترددات القناة على القمرين نايل سات وعرب سات:

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على نايل سات:

التردد: 11411.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 30000.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على عرب سات:

التردد: 11804.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

طريقة تثبيت قناة ناشيونال جيوغرافيك على الريسيفر

لتنزيل القناة يدويًا على جهاز الاستقبال الخاص بك، يُمكن اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى قائمة الإعدادات عبر زر Menu.

اختيار التركيب أو Installation.

تحديد القمر الصناعي المناسب (نايل سات أو عرب سات).

اختيار البحث اليدوي.

إدخال التردد ومعامل الترميز والاستقطاب بدقة.

الضغط على بحث وانتظار انتهاء العملية.

حفظ القناة ضمن قائمة القنوات.

مميزات قناة ناشيونال جيوغرافيك

بث بجودة HD وصوت فائق النقاء.

محتوى وثائقي مترجم إلى العربية بدقة عالية.

تغطية واسعة تشمل العلوم، التكنولوجيا، البيئة، الكوارث الطبيعية، وعالم الحيوان.

قناة مجانية وغير مشفرة متاحة على مدار الساعة.

أشهر البرامج الوثائقية المعروضة