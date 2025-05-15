مش هتاخد 10 دقايق وهينور مطبخك.. اكتشف طريقة تحضير بسكويت العشر دقايق السريعة بطعم ولا أروع

يُعد بسكويت العشر دقايق من أكثر الوصفات طلبًا لمحبي الحلويات السريعة، نظرًا لسهولة تحضيره ومكوناته المتوفرة في كل بيت، كما يتميز هذا النوع من البسكويت بقوامه الهش وطعمه الرائع الذي يُناسب جميع الأذواق، سواء الكبار أو الأطفال إذا كنتِ تبحثين عن وصفة بسيطة وسريعة لتحلية خفيفة أو لإعداد ضيافة مميزة، فإليكِ أفضل طريقة لتحضير بسكويت العشر دقايق في وقت قياسي وبدون مجهود.

المقادير المطلوبة لتحضير بسكويت العشر دقايق

لتحضير بسكويت العشر دقايق بمذاق مثالي، تحتاجين إلى مقادير بسيطة متوفرة في مطبخك وهي:

1 كوب سكر

1 كوب زيت نباتي

2 بيضة

2 كوب دقيق أبيض منخول

1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

1 ملعقة صغيرة فانيليا

رشة ملح

خطوات تحضير بسكويت العشر دقايق بسهولة

اتّبعي الخطوات التالية لتحضير بسكويت العشر دقايق في المنزل بنجاح وبأقل وقت ممكن:

في وعاء عميق، اخلطي السكر مع الزيت حتى يذوب السكر تمامًا. أضيفي البيض والفانيليا إلى الخليط مع الخفق الجيد حتى يتجانس المزيج. في وعاء آخر، امزجي الدقيق مع البيكنج باودر ورشة الملح. أضيفي المكونات الجافة تدريجيًا إلى الخليط السائل وقلّبي حتى تحصلي على عجينة متماسكة. شكّلي العجينة إلى كرات صغيرة أو استخدمي قطاعة بسكويت للحصول على أشكال جميلة. ضعي البسكويت على صينية مبطنة بورق زبدة مع ترك مسافات مناسبة بين القطع. سخّني الفرن على حرارة 180 درجة وأدخلي الصينية لمدة 8 إلى 10 دقائق حتى يأخذ البسكويت لونًا ذهبيًا.

أسرار نجاح بسكويت العشر دقايق

لضمان نجاح وصفة بسكويت العشر دقايق بشكل مثالي، اتبعي هذه النصائح الذهبية: