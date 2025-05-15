رابط وخطوات تحديث البطاقة التموينية في العراق 2025 عبر منصة أور الإلكترونية.. تعرف على التفاصيل الكاملة

شهدت الساعات الماضية بحثًا متزايدًا من المواطنين في العراق عن رابط وخطوات تحديث بيانات البطاقة التموينية 2025، وذلك عبر منصة أور للخدمات الإلكترونية، حيث تُعد هذه الخدمة من أبرز الأدوات الرقمية التي أطلقتها الحكومة العراقية لضمان استمرار صرف الحصص التموينية المدعومة وضمان وصولها للمستحقين دون تأخير، كما تهدف وزارة التجارة من خلال هذه المبادرة إلى تسهيل إجراءات تحديث بيانات المواطنين وإضافة الأفراد الجدد بشكل إلكتروني، ما يوفّر الوقت والجهد ويقلل من الحاجة إلى زيارة المراكز التموينية بشكل مباشر.

طريقة تحديث البطاقة التموينية عبر منصة أور 2025

يمكن لأي مواطن عراقي بدء عملية تحديث بيانات بطاقته التموينية بشكل إلكتروني وفق الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة أور للخدمات الإلكترونية.

تسجيل الدخول باستخدام رقم الهاتف المحمول مرفقًا برمز الدولة.

من القائمة الرئيسية، اختيار خدمات التموين.

تحديد نوع الخدمة المطلوبة مثل إضافة مواليد جدد أو ضم الزوجة.

تعبئة الاستمارة الإلكترونية بدقة، مع التأكد من صحة جميع البيانات.

إرفاق المستندات الرسمية المطلوبة بشكل واضح.

إرسال الطلب، وانتظار رسالة إشعار من الجهة المختصة سواء بالقبول أو طلب تعديل البيانات.

شروط تحديث البطاقة التموينية في العراق

وضعت وزارة التجارة مجموعة من الشروط التي يجب توفرها عند تحديث البطاقة التموينية، أبرزها:

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

ضرورة الإقامة الدائمة داخل أراضي العراق.

توفر كافة الوثائق الثبوتية الحديثة مثل الهوية الوطنية وبطاقة السكن.

خطوات إضافة الأطفال الجدد إلى البطاقة التموينية

في حال رغبة المواطن بإضافة طفل جديد إلى البطاقة التموينية، يمكن تنفيذ ذلك باتباع الخطوات التالية: