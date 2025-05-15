اعرفي الطريقة الصح..سر عمل كفتة البرغل في البيت بطريقة سهلة وبسيطة.. طعمها خطير ومش هتفك منك

تُعد كفتة البرغل واحدة من الأكلات الشهية والصحية التي تنتشر في معظم المطابخ العربية، وتتميز بمذاقها الرائع وقيمتها الغذائية العالية. وهي محبوبة لدى الكبار والصغار على حد سواء، خاصة أنها خفيفة على المعدة وغنية بالبروتين والحديد والكالسيوم كما أن البرغل الموجود فيها يساعد على تقليل السعرات الحرارية وخفض نسبة السكر في الدم، مما يجعلها خيارًا ممتازًا لمن يبحثون عن وجبة لذيذة ومغذية في نفس الوقت. وفي هذا المقال، سنقدّم لكِ طريقة عمل كفتة البرغل في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة وغير مكلفة وبمكونات متوفرة في كل بيت.

مقادير عمل كفتة البرغل

لتحضير كفتة البرغل بشكل مضمون، تحتاجين إلى المقادير التالية:

نصف كيلو لحم مفروم بنسبة دهن قليلة

كوب برغل مجروش مغسول

بصلة كبيرة مبشورة ناعم

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

نصف ملعقة صغيرة ثوم بودر

ملعقة صغيرة سبع بهارات

ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

ملعقة صغيرة بابريكا

ملعقة كبيرة من خلطة الكفتة الجاهزة (اختياري)

ملح حسب الرغبة

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

طريقة التحضير خطوة بخطوة

اتبعي هذه الخطوات لتحضير كفتة البرغل في البيت بطريقة ناجحة:

نقع البرغل:

اغسلي البرغل جيدًا ثم انقعيه في ماء دافئ لمدة 30 دقيقة. بعد ذلك صفيه جيدًا من الماء. تحضير الخلطة:

في وعاء كبير، اخلطي البرغل مع البصل المبشور وجميع التوابل والبهارات، وادخلي الخليط الثلاجة لمدة ساعتين حتى تتشرب المكونات النكهات. إضافة اللحمة:

بعد مرور ساعتين، أضيفي اللحم المفروم والبيكنج بودر إلى خليط البرغل، واعجني المكونات جيدًا لمدة ربع ساعة حتى تحصلي على عجينة ناعمة ومتجانسة. تشكيل الكفتة:

في طبق جانبي، اخلطي 5 ملاعق زيت مع 5 ملاعق ماء وملعقة صغيرة بابريكا، واستخدمي هذا الخليط في تشكيل الكفتة لتمنع الالتصاق وتعطي لمعة جميلة. الطهي:

رصي الكفتة في صينية فرن أو على شبكة، وادخليها فرن ساخن على درجة حرارة 200 لمدة 15 إلى 20 دقيقة حتى تنضج وتتحمر.

طريقة التقديم

قدّمي كفتة البرغل ساخنة بجانب:

الأرز الأبيض

السلطة الخضراء

سلطة الطحينة أو الزبادي بالنعناع

واستمتعي بأكلة صحية وشهية بأقل التكاليف، وبطعم ولا أروع!

نصيحة مهمة:

لو حابة تحصلي على طعم مدخن، حمّصي قطعة فحمة واشويها داخل الصينية بعد الطهي وغلّفيها بورق فويل لتأخذي نكهة الفحم.